دانوب هوم تطلق سلسلة بلاط ميلانو الجديدة في عُمان لتلبية الطلب على حلول الديكور الداخلي عالية الجودة

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: مسقط، عُمان؛ 25 ديسمبر 2024
أعلنت دانوب هوم، المزود الرائد لحلول تأثيث المنازل في المنطقة، عن مجموعتها الجديدة من البلاط تحت علامتها التجارية ميلانو. تم تطوير المجموعة الأحدث لتلبية متطلبات السوق الحالية، خاصةً التصاميم العصرية التي تُبرز الحرفية الإيطالية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى المساحات المعيشية.
ميلانو هي علامة تجارية إيطالية تابعة لمجموعة دانوب، متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من حلول المنازل الفاخرة، بما في ذلك تجهيزات الحمامات، الأدوات الصحية، البلاط، الأجهزة، تجهيزات الأثاث، الكهرباء، السلامة، ومنقيات المياه.
تتراوح مجموعة ميلانو متعددة الاستخدامات من البلاط ذو الحجم الكبير إلى البلاط بالحجم العادي، والمصمم للجدران والأرضيات في المساحات السكنية والتجارية. مصنوعة من مواد عالية الجودة يتم الحصول عليها بشكل مستدام، تتوفر هذه البلاطات بخيارات من السيراميك والخشب والخزف. وتدمج دانوب هوم أحدث التقنيات في عمليات التصنيع لتقديم تصاميم ونقوش خالدة، مما يساهم في إنشاء ديكورات داخلية راقية.
يشهد قطاع البلاط ازدهارًا في عُمان، مدفوعًا بالتطورات السكنية المتسارعة في مسقط وصلالة. بالإضافة إلى السكان المحليين، يواصل القطاع السكني الفاخر جذب المغتربين، مما يؤدي إلى تنوع أنماط الحياة في البلاد. يظهر هذا التأثير بين مزودي حلول المنازل الذين تتنوع عروضهم لتلبية احتياجات شريحة أكبر من السكان. مع تأرجح الاتجاهات بين التصاميم التقليدية والحلول العصرية، قامت دانوب هوم بتنسيق مجموعة منتجاتها الشاملة لتتناسب مع الأذواق المتغيرة باستمرار للمستهلكين.
الزيادة الكبيرة في الوحدات السكنية على الواجهات البحرية في عُمان تُحفز الطلب على البلاط الفاخر. حاليًا، يُقدر الطلب الإجمالي على البلاط بحوالي 40 مليون متر مربع سنويًا، وتُقدر قيمته بحوالي 550 مليون دولار أمريكي (211.75 مليون ريال عماني). ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى 65.5 مليون متر مربع بحلول عام 2028، وأن يحقق إيرادات تصل إلى مليار دولار أمريكي (390 مليون ريال عماني).
تتميز مجموعة بلاط ميلانو بتصميمها لتندمج بسهولة مع أجواء المساحات المعيشية، حيث تقدم مزيجًا من الفخامة والمتانة.
توفر المجموعة حلولًا متنوعة للجدران والأرضيات متاحة بخيارات من السيراميك والخزف والخشب. إلى جانب الجماليات، تُعزز متانة البلاط إلى أقصى حد، مما يزيل عناء التجديدات والاستبدالات المتكررة.
يتميز البلاط السيراميكي بسهولة صيانته حيث يقاوم البقع والخدوش والرطوبة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمطابخ والحمامات. ويتوفر بتشطيبات غير لامعة ولمعة، مما يعزز الجماليات في الغرف.
مجموعة الخزف تقدم لمسات نهائية شبيهة بالرخام للمساحات الداخلية. محفورة بأنماط بسيطة تعكس الحياة العصرية، يمكن للعملاء اختيار درجات ألوان مميزة تناسب منازلهم.
متوفرة بدرجات داكنة ومحايدة، تشبه بلاطات ميلانو الخشبية تنوع الطبيعة. حيث تقدم لمسات هادئة وألوان ريفية تضفي جوًا دافئًا ومريحًا على المنازل.
تعتبر بلاطات إي سلابز من ميلانو - وهي البلاطات كبيرة الحجم المميزة للعلامة التجارية - تطورًا استجابة للطلب على البلاطات الأكبر حجمًا في المساحات التجارية. مفضلة بشكل كبير لجاذبيتها البصرية ولمساتها النهائية النظيفة، تتميز بلاطات إي سلابز بسهولة التركيب وتنسجم بسلاسة مع بيئات المكاتب وصالات العرض.
وفي إطار التزامها بالممارسات البيئية الخضراء، تعتمد ميلانو على مواد خام مستدامة وصديقة للبيئة لتصنيع منتجات ذات أعلى المعايير.
كشف السيد سيد حبيب، مدير دانوب هوم، عن خطط التوسع الكبير لميلانو، قائلاً: "مع مجموعة رائعة من المنتجات الداخلية، تواصل ميلانو الحفاظ على إرثها كاسم مألوف للحلول عالية الجودة. وتعد مجموعتها المتنوعة من البلاط مثالًا رائعًا على الحرفية الإيطالية، حيث تضيف لمسات من الأناقة للمنازل والمكاتب. في المستقبل القريب، نخطط لتوسيع نطاق ميلانو خارج عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء بمنتجاتنا الفريدة."
لتعزيز تجربة التسوق، تأخذ دانوب هوم عملاءها في جولات افتراضية، حيث تقدم استشارات تصميم بناءً على تقييم شامل للمساحات المعيشية. تستخدم الشركة برمجيات متقدمة لمساعدة العملاء في الحصول على فهم واقعي للشكل والشعور الذي ستكون عليه مساحاتهم، مما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة. كما تقدم دانوب هوم خدمات إضافية مثل التخصيص، وتسليم المنتجات، والتركيب، مما يعزز مكانتها كعلامة تجارية تركز على العميل.
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