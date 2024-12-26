عام 2025 : جنيف الدولية في أتون المتغيرات العالمية

(MENAFN
- Swissinfo)
سؤال يتبادر إلى الأذهان: هل سيقطع دونالد ترامب
التمويل عن جنيف الدولية التي تعتمد إلى حد بعيد على التمويل الأمريكي؟ رغم عدم اليقين، ستسعى المنظمات الموجودة على الأرض لإحياء قانون الحرب، ومساعدة ضحايا النزاعات في مختلف أنحاء العالم. إليكم وإليكنّ لمحة عامة حول هذا الموضوع.
تم نشر هذا المحتوى على
26 ديسمبر 2024 - 09:00
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