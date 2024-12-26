Thursday, 26 December 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عام 2025 : جنيف الدولية في أتون المتغيرات العالمية

12/26/2024 6:11:43 AM
(MENAFN- Swissinfo) سؤال يتبادر إلى الأذهان: هل سيقطع دونالد ترامب التمويل عن جنيف الدولية التي تعتمد إلى حد بعيد على التمويل الأمريكي؟ رغم عدم اليقين، ستسعى المنظمات الموجودة على الأرض لإحياء قانون الحرب، ومساعدة ضحايا النزاعات في مختلف أنحاء العالم. إليكم وإليكنّ لمحة عامة حول هذا الموضوع.

تم نشر هذا المحتوى على 26 ديسمبر 2024 - 09:00 12دقائق

  • مقالات أخرى للكاتب (
  • القسم الفرن
  • English en The outlook for International Geneva in 2025 طالع المزيدThe outlook for International Geneva in 202
  • Deutsch de Was erwartet das Internationale Genf im Jahr 2025? طالع المزيدWas erwartet das Internationale Genf im Jahr 2025
  • Français fr Ce qui attend la Genève internationale en 2025 الأصلي طالع المزيدCe qui attend la Genève internationale en 2025
  • Italiano it Cosa ci aspetta nel 2025 in Svizzera: prospettive per la Ginevra internazionale طالع المزيدCosa ci aspetta nel 2025 in Svizzera: prospettive per la Ginevra internazionale
  • Español es Lo que le espera a la Ginebra Internacional en 2025 طالع المزيدLo que le espera a la Ginebra Internacional en 2025
  • Português pt Perspectivas internacionais de Genebra em 2025 طالع المزيدPerspectivas internacionais de Genebra em 202
  • 日本語 ja 国際都市ジュネーブ展望 戦時国際法の復活なるか طالع المزيد国際都市ジュネーブ展望 戦時国際法の復活なるか
  • 中文 zh 2025,国际日内瓦命运几何? طالع المزيد2025,国际日内瓦命运几何

MENAFN26122024000210011054ID1109031842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث