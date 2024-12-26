المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001

وتركزت اهتمامات المركز في معايير الجودة على نطاقات المصادر المفتوحة وأنظمة إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، حيث أن معايير المركز وأهدافه مرتبطة بأفضل الممارسات والتطبيقات الدولية في مجالات إدارة الأزمات والكوارث المختلفة.

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