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المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001

12/26/2024 6:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على ( ISO 27001 ) في كانون الأول لعام 2024، والمتعلق بأنظمة إدارة أمن المعلومات، مما يجعل المركز من المؤسسات القليلة في المنطقة الحاصلة على أهم معايير الجودة المرتبطة بإدارة الازمات وعلى وجه الخصوص ISO 9001 ، ISO 31000، و ISO 27001.


وتركزت اهتمامات المركز في معايير الجودة على نطاقات المصادر المفتوحة وأنظمة إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، حيث أن معايير المركز وأهدافه مرتبطة بأفضل الممارسات والتطبيقات الدولية في مجالات إدارة الأزمات والكوارث المختلفة.

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