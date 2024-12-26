المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على ( ISO 27001 ) في كانون الأول لعام 2024، والمتعلق بأنظمة إدارة أمن المعلومات، مما يجعل المركز من المؤسسات القليلة في المنطقة الحاصلة على أهم معايير الجودة المرتبطة بإدارة الازمات وعلى وجه الخصوص ISO 9001 ، ISO 31000، و ISO 27001.
وتركزت اهتمامات المركز في معايير الجودة على نطاقات المصادر المفتوحة وأنظمة إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، حيث أن معايير المركز وأهدافه مرتبطة بأفضل الممارسات والتطبيقات الدولية في مجالات إدارة الأزمات والكوارث المختلفة.
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