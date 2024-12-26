وزير الداخلية ينعى المساعدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى وزير
الداخلية مازن الفراية، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالخدمة الوطنيَّة المتميِّزة والعطاء الاستثنائي في مختلف المواقع المهمَّة التي خدم فيها بكفاءة وتميُّز وإخلاص في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.
وتقدَّم الفراية، بأصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهل الفقيد، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر له وأن يسكنه في علِّيين مع النَّبيين والصِّدِّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله ومحبِّيه ويلهمنا جميل الصَّبر وحسن العزاء.
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