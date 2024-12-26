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وزير الداخلية ينعى المساعدة

12/26/2024 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى وزير الداخلية مازن الفراية، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالخدمة الوطنيَّة المتميِّزة والعطاء الاستثنائي في مختلف المواقع المهمَّة التي خدم فيها بكفاءة وتميُّز وإخلاص في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.


وتقدَّم الفراية، بأصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهل الفقيد، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر له وأن يسكنه في علِّيين مع النَّبيين والصِّدِّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله ومحبِّيه ويلهمنا جميل الصَّبر وحسن العزاء.

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