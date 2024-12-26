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محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله

12/26/2024 6:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود أحمد زعل أبو زيد يوم الاثنين الماضي.
تمت الصلاة على الفقيد و ورِي جثمانه الثرى يوم الثلاثاء الماضي. تقبل التعازي في ديوان آل خليل أبو زيد في سحاب حي الباطنية لمدة 3 أيام من تاريخ الدفن.
تعزي مجموعة الوكيل للإعلام أسرة الفقيد، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان








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