كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- المرارة من الأعضاء الكائنة في الجهاز الهضمي، مسؤوليتها الحفاظ على العصارة الصفراوية التي يتم إنتاجها عبر الكلى، وهذه العصارة مهمتها هضم الطعام، وخصوصًا الغني بالدهون.







هضم الدهون بعد استئصال المرارة

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد سيف، استشاري الجهاز الهضمي والباطنية، إن الجسم بعد استئصال المرارة يظل قادرًا على هضم الدهون، ولكن تحدث بعض التغيرات في كيفية الهضم.



وأضاف سيف، أن المرارة تعمل كخزان لتخزين الصفراء "عصارة الهضم التي ينتجها الكبد"، والتي تساعد في هضم الدهون، وعند استئصال المرارة، يتم تعديل هذه العملية كالتالي:

1- إفراز مستمر للصفراء، بدلا من تخزين الصفراء في المرارة وإفرازها عند الحاجة، حيث يتم إفراز الصفراء مباشرة من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة عبر القنوات الصفراوية.

2- قد يكون هناك صعوبة طفيفة في هضم وجبات الطعام الدسمة أو الكبيرة جدًا، حيث لا يتم إفراز كمية كبيرة من الصفراء دفعة واحدة.

3- عادةً ما يتكيف الجهاز الهضمي بمرور الوقت، ويصبح الشخص قادرًا على تناول الدهون بكميات معتدلة، ويستمر الكبد في إنتاج الصفراء بكفاءة.



نصائح لهضم الدهون بعد استئصال المرارة

ونصح استشاري الجهاز الهضمي، كل من استئصل المرارة، أن يتناول وجبات صغيرة ومقسمة، بدلا من الوجبات الكبيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.



ونصح باختيار الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، وتجنب الدهون المشبعة والمقليات، مع زيادة إدراد الألياف الغذائية، في النظام الغذائي، لتحسين عملية الهضم وتقليل الأعراض الجانبية.

واختتم بأنه في حال التعرض للإسهال المزمن أو الانتفاخ، على المريض تناول أدوية تحسن الهضم، بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المتابع للحالة.

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