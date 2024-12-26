كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟
التاريخ
12/26/2024 6:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين للأردن منذ تاريخ 8 كانون الأول بلغ 2300 من المخيمات وخارجها.
وأضاف ، أن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى اليوم الخميس.
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