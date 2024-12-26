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كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

12/26/2024 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين للأردن منذ تاريخ 8 كانون الأول بلغ 2300 من المخيمات وخارجها.


وأضاف ، أن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى اليوم الخميس.

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