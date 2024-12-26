خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أجاب اللواء المتقاعد هلال الخوالدة على تساؤل مطروح خلال الأيام الماضية حول انحسار السلاح لدى المقاومة في قطاع غزة ، الأمر الذي دفعها لتنفيذ العديد من العمليات خلال الأيام الماضية باستخدام السلاح الأبيض "السكاكين ضد جنود الاحتلال طعنا في شمال غزة .
وقال الخوالدة لـ "الوكيل الإخباري" بأن حجم تسليح المقاومة في غزة لا يزال جيداً على الرغم من تأثره بطول فترة الحصار واستمرار الحرب لأكثر من 446 يوماً ، مؤكداً بأن هذا التأثر لم يوقف المقاومة عن تنفيذ عمليات التصدي للتوغلات الصهيونية في محاور القتال .
وأشار إلى أن لجوء المقاومة في شمال غزة لتنفيذ عمليات باستخدام السكاكين يعود لأكثر من سبب عسكري ، حيث تلجأ المقاومة لاستخدام هذه العمليات لإيقاع الرعب بين جنود العدو ، فيما رأى ان السبب الثاني خلف هذه العمليات البطولية يعود لنزول الجنود من المدرعات والمشي بين الركام في مدن الشمال ، ما يسهل قوعهم في كمائن المقاومة المختلفة .
وأشار أن استخدام السكاكين يسمح للمقاومين بإخفاء أماكنهم وعدم الكشف عنها في ظل استخدام الاحتلال للتكنولوجيا المتطورة لملاحقة ومطاردة المقاومين ومعرفة أماكن الأنفاق وتدمير فتحاتها ، حيث تسمح عمليات الطعن باستخدام الأسلحة البيضاء للمقاوم بالانسحاب دون الكشف عن موقعه واستهدافه لاحقاً باستخدام المسيرات .
ويؤكد الخوالدة بأن أولوية جنود العدو هو النجاة بحياتهم والعودة أحياء إلى إسرائيل ، وهو الأمر المستحيل في ظل تنوع الأساليب التي تقاتل بها المقاومة داخل قطاع غزة ، حيث تنفذ عمليات قنص للجنود واستهداف للآليات والدبابات والمدرعات باستخدام قذائف الياسين و" الآر بي جي" والعبوات والحشوات الأرضية ، إضافة لتكتيك السكاكين الجديد المطبق في شمال القطاع .
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