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خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

12/26/2024 6:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجاب اللواء المتقاعد هلال الخوالدة على تساؤل مطروح خلال الأيام الماضية حول انحسار السلاح لدى المقاومة في قطاع غزة ، الأمر الذي دفعها لتنفيذ العديد من العمليات خلال الأيام الماضية باستخدام السلاح الأبيض "السكاكين ضد جنود الاحتلال طعنا في شمال غزة .
وقال الخوالدة لـ "الوكيل الإخباري" بأن حجم تسليح المقاومة في غزة لا يزال جيداً على الرغم من تأثره بطول فترة الحصار واستمرار الحرب لأكثر من 446 يوماً ، مؤكداً بأن هذا التأثر لم يوقف المقاومة عن تنفيذ عمليات التصدي للتوغلات الصهيونية في محاور القتال .
وأشار إلى أن لجوء المقاومة في شمال غزة لتنفيذ عمليات باستخدام السكاكين يعود لأكثر من سبب عسكري ، حيث تلجأ المقاومة لاستخدام هذه العمليات لإيقاع الرعب بين جنود العدو ، فيما رأى ان السبب الثاني خلف هذه العمليات البطولية يعود لنزول الجنود من المدرعات والمشي بين الركام في مدن الشمال ، ما يسهل قوعهم في كمائن المقاومة المختلفة .
وأشار أن استخدام السكاكين يسمح للمقاومين بإخفاء أماكنهم وعدم الكشف عنها في ظل استخدام الاحتلال للتكنولوجيا المتطورة لملاحقة ومطاردة المقاومين ومعرفة أماكن الأنفاق وتدمير فتحاتها ، حيث تسمح عمليات الطعن باستخدام الأسلحة البيضاء للمقاوم بالانسحاب دون الكشف عن موقعه واستهدافه لاحقاً باستخدام المسيرات .
ويؤكد الخوالدة بأن أولوية جنود العدو هو النجاة بحياتهم والعودة أحياء إلى إسرائيل ، وهو الأمر المستحيل في ظل تنوع الأساليب التي تقاتل بها المقاومة داخل قطاع غزة ، حيث تنفذ عمليات قنص للجنود واستهداف للآليات والدبابات والمدرعات باستخدام قذائف الياسين و" الآر بي جي" والعبوات والحشوات الأرضية ، إضافة لتكتيك السكاكين الجديد المطبق في شمال القطاع .








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