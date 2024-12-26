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اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

12/26/2024 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستوطنين اليهود بحماية من قوات الاحتلال اليوم الخميس، وعلى مدار 6 ساعات متواصلة مقام النبي يوسف شرقي مدينة نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأدى مئات المستوطنين طقوسهم التلمودية في ساحة "قبر يوسف" وسط الصراخ والرقص والموسيقى الصاخبة، حيث رجح سكان محليون أن يكون برفقة المستوطنين شخصيات مسؤولة نظرا للحراسات والمركبات التي تواجدت في المكان.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن آليات الاحتلال العسكرية تمركزت في محيط وداخل بلدة بلاطة البلد، المحاذية لـ "قبر يوسف"، مشيرة الى أن عددا من جنود وقناصة الاحتلال اعتلوا أسطح منازل في المنطقة الشرقية ومنطقة الاقتحام وحولوها إلى نقاط عسكرية، فيما ألقى شبان قنابل حارقة "مولوتوف" على قوات الاحتلال وسط "بلاطة البلد".
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم الصحفي أسيد عمارنة، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات أريحا وقلقيلية ورام الله وطوباس وبيت لحم والقدس كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في مدينة حلحول في الخليل مع شبان أُفرج عنهم لاحقاً.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال والتحقيق الميداني ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
بترا








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