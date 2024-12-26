Thursday, 26 December 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فنلندا تحقق في دور سفينة أجنبية بعد انقطاع كابل كهرباء تحت البحر

12/26/2024 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم الخميس أنها تحقق فيما إذا كانت سفينة أجنبية قد تسببت في إلحاق أضرار بكابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا، بعد انقطاع مفاجئ أمس الأربعاء.
وقالت شركة "فينغريد" المشغلة لشبكات الكهرباء إن كابل الكهرباء "إستلينك 2" الذي تصل قدرته إلى 658 ميغاوات لا يزال خارج الخدمة منذ الانقطاع الذي بدأ في منتصف النهار الأربعاء، ليظل الكابل "إستلينك 1" بقدرة 358 ميغاوات هو فقط في الخدمة بين البلدين.
وقالت الشرطة الفنلندية في بيان إن "الشرطة، بالتعاون مع حرس الحدود والسلطات الأخرى، تحقق في تسلسل الأحداث التي أدت للواقعة".
وذكرت الشرطة أن المحققين ينظرون في الدور المحتمل الذي قد تكون لعبته سفينة أجنبية، دون أن تسمي هذه السفينة.
وذكر أرتو باهكين، رئيس عمليات شبكة الكهرباء الفنلندية، في حديث لهيئة الإذاعة العامة "يلي" الأربعاء أن "احتمال التخريب لا يمكن استبعاده".
ووفقا له، فقد مرت سفينتان فوق خط الكابل بالتزامن مع اكتشاف الخلل في المنظومة الكهربائية.
ووفقا لموقع Marinetraffic لتعقب مرور السفن، فإن إحدى السفينتين هي ناقلة النفط Eagle S التي ترفع علم جزر كوك، وكانت الناقلة متجهة من سان بطرسبورغ إلى مصر ويبدو أنها أبطأت سرعتها أثناء المرور فوق الكابل. ووفقا لقائمة "لويدز"، فإن هذه الناقلة جزء من "أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي.
وقبل ذلك بثماني دقائق، مرت سفينة الحاويات "شين شين تيان 2" التي ترفع علم هونغ كونغ، فوق الكابل وكانت متجهة أيضا من سان بطرسبورغ إلى مصر.
في غضون ذلك، تقود الشرطة في السويد تحقيقا يتعلق بتعطل كابلين للاتصالات في بحر البلطيق الشهر الماضي، في حادث قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه يعتقد أنه ناجم عن تخريب.
وقطع كابلان للاتصالات في 17 و18 نوفمبر في المياه الإقليمية السويدية، وحامت الشبهات حول السفينة "يي بينغ 3" الصينية التي كانت بحسب مواقع تتبع السفن تبحر فوق الكابلات عند وقوع الحادث.
روسيا اليوم










MENAFN26122024000208011052ID1109031829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث