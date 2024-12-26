الكنيست تصدّق على قانون حظر توظيف المعلمين خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- صدّقت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة والتعليم الإسرائيلية رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

وحصل مشروع القانون على أغلبية 40 صوتًا مقابل 9 معارضين.

ووفقا لنص القانون المقترح، فسيضطر معلمو شرقي القدس الذين درسوا في الفلسطينية إلى إكمال دراساتهم في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لمواصلة عملهم، "وأن من حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن يخضعوا له".

وكانت الكنيست الإسرائيلية قد صدّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48، ويقضي بتخويل المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلي بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت أنه يتماهى أو يدعم 'الإرهاب' وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد 'ثبت ' أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب".