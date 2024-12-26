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الاحتلال يقتحم كوبر ويداهم عدة منازل

12/26/2024 6:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، فيما داهم جنود مشاة عددا من منازل المواطنين.

يتبع..

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