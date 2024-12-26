الاحتلال يقتحم كوبر ويداهم عدة منازل
التاريخ
12/26/2024 6:09:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة كوبر شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، فيما داهم جنود مشاة عددا من منازل المواطنين.
يتبع..
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