الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى وحدة الصف ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، في ظل ما يتعرض له شعبنا من جرائم الاحتلال المتواصلة، وتفويت الفرصة لمحاولات تنفيذ أجندات مشبوهة.
وأضاف المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن شعبنا يحتاج إلى موقف موحّد يعزز صموده، ويُفشل مخططات الاحتلال، خاصة في ظل حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة والعدوان على الضفة بما فيها القدس.
وفي سياق آخر، أدان المجلس الإفتاء إحراق مسجد "بر الوالدين" في قرية مردا شمال سلفيت، وخط شعارات عنصرية، كما أدان استهداف الاحتلال مساجد مدينة القدس بالهدم وإخطارات بالهدم، ووصف المجلس هذا الاعتداء بالعنصري، ويأتي ترجمة لعملية التحريض الواسعة التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد شعبنا ومقدساته وأرضه، والتي تهدد وجوده.
وحذر من سياسة التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الأماكن المقدسة، وإصرارها على المضي في عدوانها بحق المساجد والمقدسات الإسلامية بحجج واهية.
كما استنكر المجلس استخفاف سلطات الاحتلال غير المسبوق بالمجتمع الدولي والقرارات الدولية التي تطالب بوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل العجز الدولي والفشل الذريع في تنفيذ تلك القرارات، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة على مرأى العالم ومسمعه منذ أكثر من 447 يومًا، والتي تهدف إلى تحويل القطاع إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
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