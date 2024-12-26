الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى وحدة الصف ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، في ظل ما يتعرض له شعبنا من جرائم الاحتلال المتواصلة، وتفويت الفرصة لمحاولات تنفيذ أجندات مشبوهة.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن شعبنا يحتاج إلى موقف موحّد يعزز صموده، ويُفشل مخططات الاحتلال، خاصة في ظل حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة والعدوان على الضفة بما فيها القدس.

وفي سياق آخر، أدان المجلس الإفتاء إحراق مسجد "بر الوالدين" في قرية مردا شمال سلفيت، وخط شعارات عنصرية، كما أدان استهداف الاحتلال مساجد مدينة القدس بالهدم وإخطارات بالهدم، ووصف المجلس هذا الاعتداء بالعنصري، ويأتي ترجمة لعملية التحريض الواسعة التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد شعبنا ومقدساته وأرضه، والتي تهدد وجوده.

وحذر من سياسة التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الأماكن المقدسة، وإصرارها على المضي في عدوانها بحق المساجد والمقدسات الإسلامية بحجج واهية.

كما استنكر المجلس استخفاف سلطات الاحتلال غير المسبوق بالمجتمع الدولي والقرارات الدولية التي تطالب بوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل العجز الدولي والفشل الذريع في تنفيذ تلك القرارات، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة على مرأى العالم ومسمعه منذ أكثر من 447 يومًا، والتي تهدف إلى تحويل القطاع إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.