الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم صحفي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي أسيد عمارنة، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: أريحا، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، وبيت لحم، والقدس.

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في مدينة حلحول/الخليل مع شبان أُفرج عنهم لاحقاً.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

علماً أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.