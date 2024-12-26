الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم صحفي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي أسيد عمارنة، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: أريحا، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، وبيت لحم، والقدس.
إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في مدينة حلحول/الخليل مع شبان أُفرج عنهم لاحقاً.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
علماً أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
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