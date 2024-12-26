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ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته وينتحر

12/26/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشف مصدر أمني لـ"الغد"، بالعثور على رجل ثلاثيني متوفياً في مدينة إربد- شارع فلسطين، حيث تم نقل جثته إلى الطب الشرعي لفحصها.

وبالتزامن مع ذلك، تم نقل طليقته وابنته إلى المستشفى بعد إصابتهما بطلقات نارية، وحالتهما مستقرة حالياً.


وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن الرجل قام بإطلاق النار على طليقته وابنته قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

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