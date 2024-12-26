ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته وينتحر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف مصدر أمني لـ"الغد"، بالعثور على رجل ثلاثيني متوفياً في مدينة إربد- شارع فلسطين، حيث تم نقل جثته إلى الطب الشرعي لفحصها.
وبالتزامن مع ذلك، تم نقل طليقته وابنته إلى المستشفى بعد إصابتهما بطلقات نارية، وحالتهما مستقرة حالياً.
وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن الرجل قام بإطلاق النار على طليقته وابنته قبل أن يطلق النار على نفسه.
وقد باشرت الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
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