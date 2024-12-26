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VR تجذب زوار واحة الأمن - جريدة الوطن السعودية

12/26/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) يحظى زوار جناح إمارة منطقة تبوك، المشارك في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة التي تُقام تحت شعار ((عز لأهلها))، بجولة افتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي ((VR)).

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