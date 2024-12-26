VR تجذب زوار واحة الأمن - جريدة الوطن السعودية

VR تجذب زوار واحة الأمن - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/26/2024 4:21:05 AM
(MENAFN
- Al Watan)
يحظى زوار جناح إمارة منطقة تبوك، المشارك في معرض
وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة التي تُقام تحت شعار ((عز لأهلها))، بجولة افتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي ((VR)).
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