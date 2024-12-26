I-ESG تسرع وتيرة توسُّعها في الشرق الأوسط بتأسيس أحد الكيانات في أبوظبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنتi-ESG ، وهي إحدى الشركات التي تُقدِّم حلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، عن تأسيس مشروع مشترك في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، مما يمثل خطوة مهمة في توسُّعها في سوق الشرق الأوسط. تعتزم الشركة إطلاق إثبات المفهوم (PoC) مع القطاعين العام والخاص في المنطقة لتعزيز مكانتها.

وانطلاقًا من برنامج المشاريع الداخلية لإحدى المجموعات التجارية العالمية، تعالج i-ESG التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات في الامتثال للوائح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المعقدة من خلال تقديم حلول إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المصمَّمة خصيصًا. وصُمِّم حل i-ESG استنادًا إلى رؤى مستمدة من أكثر من 100 مقابلة مع مختلف الشركات، وقد أثبت قيمته في أسواق متنوعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وأستراليا، وأكمل بنجاح إجراء التحقُّق من السوق في خمس دول.

وإزاء الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تُسهِّم حلول i-ESG في تبسيط عمليات جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومراقبتها وتحسينها، مما يتيح للشركات الاستجابة بكفاءة للوائح ومتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية. تهدف الشركة من تأسيس مكتبها في أبوظبي إلى تقديم حلول ممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) محلية مصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لسوق الشرق الأوسط.

عزِّزت شركة i-ESG حضورها الإقليمي من خلال المشاركة بصفة مستمرة في معرض GITEX لمدة ثلاث سنوات متتالية كعضو متميز في اللجنة الاستشارية. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت المزود الوحيد لحلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الرقمية في القطاع الخاص الذي تمت دعوته للانضمام إلى وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة (MOCCAE) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في مشروع سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كممارس أعمال. وتجري الشركة أيضًا مناقشات مع شركات الطاقة المحلية الرائدة لتعزيز إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في قطاعي النفط والغاز والطاقة، في الوقت الذي تتعاون فيه مع الشركات المالية وشركات المنصَّات لتطوير خدمات قائمة على الاستدامة.

صرَّح Bell Kim، الرئيس التنفيذي لشركة i-ESG، قائلاً: "كان الدعم من الحكومة وجمعيات الصناعة، بما في ذلك جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA)، فعَّالاً في تسريع عجلة التحقُّق من سلامة سوقنا والدخول إليه. وبإنشاء مكتبنا في أبوظبي وبدء عمليات إثبات المفاهيم، نعمل جاهدين إلى تأمين مكانتنا والحفاظ عليها باعتبارنا المزود الرائد لحلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الشرق الأوسط، وربط التعاون بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة".

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