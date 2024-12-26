استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة تبوك.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة تبوك، يليه عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.
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