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استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك

12/26/2024 4:19:21 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة تبوك.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة تبوك، يليه عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

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