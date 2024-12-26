كيف استقبل المجتمع الملاحى قرار مد تخفيضات رسوم العبور بـ”قناة السويس”؟ جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استطلعت ((البورصة)) آراء عدد من الخبراء بمجال النقل البحرى حولقناة السويس بمد العمل بالتخفيضات الممنوحة لجميع السفن وناقلات الغاز الطبيعى، والبترول، والكيماويات وسفن حاملات السيارات حتى يونيو 2025؛ لمعرفة مدى تأثير القرار على معدلات العبور بالقناة.

قال حازم أبوالنيل، مدير التسويق وعلاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إنَّ الهدف الأساسى وراء قرار تثبيت رسوم العبور هو جذب أعداد أكبر من السفن، وتشجيع خطوط ملاحية جديدة للمرور بقناة السويس.

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أضاف أن القرار يستهدف الحفاظ على المعدلات الحالية للسفن المارة بقناة السويس، فى ظل استمرار أزمة البحر الأحمر، واتخاذ الخطوط الملاحية طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً للقناة؛ نتيجة التوترات الراهنة فى المنطقة.

أوضح أنَّ المنشور الملاحى الذى أصدرته قناة السويس بمد التخفيضات على رسوم العبور سينعكس إيجابياً على أسعار البضائع فى مصر ودول أوروبا؛ لأنه يسهم فى الحفاظ على متوسط تكلفة الرحلة البحرية، ما ينعكس على متوسط تكلفة الحاوية المشحونة عبر البحر الأحمر، وبالتالى تكلفة الشحن لن تزيد على الشاحن، مؤكداً أن الشاحن فى الوقت الراهن يبحث عن الرحلة الأقل سعراً فى ظل ارتفاع أسعار نوالين الشحن، وارتفاع أسعار المواد البترولية.

وقال ((أبوالنيل))، إنَّ ثبات رسوم عبور قناة السويس يسهم فى استقرار أسعار السلع فى السوق المحلى؛ لأن أسعار البضائع الواردة إلى مصر من خلال موانئ شرق أو غرب بورسعيد أو دمياط أو الإسكندرية لن تشهد ارتفاعاً جديداً؛ نتيجة ثبات رسوم عبور قناة السويس، والتى تُمثل تكلفة تُضاف على تكلفة الشحن.

أضاف أن ثبات رسوم عبور قناة السويس يُسهم أيضاً فى عدم ارتفاع أسعار البضائع المصرية التى تُصدر لدول أوروبا، ما ينعكس إيجابياً على حجم الصادرات المصرية، وعلى أسعار البضائع الواردة من جنوب شرق آسيا المارة عبر البحر الأحمر نحو أوروبا.

وقال محمد على، خبير اللوجستيات، مستشار وزير النقل السابق، إنه يجب تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات خلال الفترة القادمة، لاستقطاب الخطوط الملاحية، فى ظل ارتفاع أسعار الرحلة البحرية؛ بسبب ارتفاع رسوم التأمين البحرى؛ نتيجة استمرار التوترات بالبحر الأحمر.

أضاف أن التيسيرات والحوافز تعد من أبرز الإجراءات التى ينبغى على الهيئة القيام بها فى الفترة القادمة؛ لزيادة حجم إيراداتها، والتقليل من حجم الخسائر التى تعرضت لها القناة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات، المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إنَّ قرار الهيئة مد العمل بالتخفيضات الممنوحة للسفن حتى يونيو 2025، يعد منطقياً فى الوقت الراهن، خاصة مع استمرار أزمة البحر الأحمر وامتداد رقعة الحرب إلى الموانئ اليمنية.

أضاف أن قناة السويس فى الغالب كانت تزيد من رسوم العبور بما يتناسب مع الزيادة فى أسعار نوالين الشحن العالمية للخطوط الكبرى، موضحاً أن الخطوط الكبرى رفعت من أسعار رحلاتها البحرية فى الفترة الفترة الماضية، لكنَّ استمرار التوترات بمنطقة البحر الأحمر حال دون رفع قناة السويس رسوم العبور خلال الوقت الراهن.

وقال ((كامل))، إنَّ الخطوط الملاحية تعد المتحكم الأول فى أسعار عمليات الشحن حالياً، ونسبة الخطورة على السفن هى الأكثر أولوية لدى الخطوط الملاحية، مقارنة بارتفاع أسعار رسوم الموانئ أو القنوات الملاحية؛ لأنها فى النهاية تُضيف تلك الزيادات على سعر الرحلة البحرية.

أضاف أن هيئة قناة السويس قررت تثبيت رسوم العبور؛ بسبب انخفاض أسعار المواد البترولية العالمية؛ إذ سجل سعر النفط تراجعاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة، فى ظل الضغوط الشديدة التى تُمارس على الدول المنتجة للبترول للحفاظ على معدلات إنتاجه، للحد من ارتفاعه.

وأشار إلى أن قناة السويس تعانى فى الوقت الراهن انخفاض معدلات عبور السفن، وهو الأمر الذى سيستمر حتى تستقر حركة الملاحة فى منطقة البحر الأحمر، مؤكداً أنه لا يوجد إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل حجم الخسائر التى تتعرض لها القناة سوى تثبيت أسعار رسوم العبور للحفاظ على عدد السفن التى تمر بالقناة فى الوقت الراهن.

وأوضح ((كامل))، أنَّ هيئة قناة السويس لا ينبغى لها أن تقدم تخفيضات فى الوقت الراهن؛ لأن تلك الخطوة ستنعكس سلباً وليس إيجاباً؛ لأن تلك التخفيضات لن تجذب عميلاً جديداً؛ لأن السبب الرئيسى وراء عزوف السفن عن المرور بالبحر الأحمر لا يرجع لأسباب اقتصادية ولكن لأسباب أمنية.

وقال الدكتور أحمد سالم، خبير النقل الدولى واستشارى سلاسل الإمداد، إنَّ قرار تثبيت رسوم العبور بقناة السويس يعد إجراءً طبيعياً، فى ظل استمرار أزمة الملاحة فى منطقة البحر الأحمر، موضحاً أن القناة أقرت زيادة فى مطلع يناير الماضى، كما أن تعريفة قناة السويس فى الغالب تُحدد سنوياً.

أضاف أن القرار لن يؤثر على الخطوط الملاحية التى عزفت عن المرور بالقناة، وقررت اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، رغم طول المدة الزمنية للشحنة وزيادة تكلفتها؛ لأن السبب الرئيسى وراء اتخاذ طرق بديلة لقناة السويس هو تخوف الخطوط الملاحية من تعرض سفنها للاستهداف من قبل الحوثيين.

أوضح ((سالم))، أنَّ هناك العديد من المعايير وراء تثبيت أو زيادة رسوم العبور بقناة السويس مثل نوع المركب، حيث إنَّ لكل مركب تعريفة محددة، كما أن المركب الفارغة لها تعريفة مختلفة عن المركب المحملة، وتختلف رسوم المركب المحملة عن غيرها وفقاً للبضائع التى تحملها، مشيراً إلى أن القناة فى بعض الأحيان تقرر زيادة فى رسوم العبور لاحتياج السفن إلى قاطرات إضافية خلال رحلتها أو تقديم خدمات بحاجة إليها السفينة.

وقال على الحايس، مستشار وزير النقل السابق، إنَّ قرار قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحة لجميع أنواع السفن يُشجع السفن على العبور بالقناة، خاصة التى لا تحمل الجنسية الإسرائيلية أو السفن التى لا يوجد بها شريك إسرائيلى.

أضاف أن مرور السفن بطريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس يُزيد من المدة الزمنية للرحلة البحرية من 7 إلى 10 أيام، كما أن طول مدة الرحلة يترتب عليه استهلاك أكثر فى الوقود، ما يزيد من تكلفة الرحلة البحرية ويرفع أسعار الشحن البحرى.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر؛ حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلى السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالى 2023-2024؛ حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالى 2022-2023 بإجمالى حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.