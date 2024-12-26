“الموانئ البرية” توقع عقد بيع أرض المجمع الصناعى لـ”ألستوم” الشهر الجارى جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر لـ”البورصة”، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تعتزم توقيع عقد بيع أرض مشروع المجمع الصناعى لصناعات هيئة السكك الحديدية بمدينة برج العرب لشركة“ألستوم” الفرنسية بنهاية الشهر الجارى.

أضافت المصادر، أن أرض المشروع بمساحة 31 فدانًا وتخضع ولايتها فى الوقت الحالى للهيئة العامة للموانئ والبرية والجافة، كما أن الشركة الفرنسية قررت ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار شاملة قيمة أرض المشروع ليكون المشروع تحت ولاية الشركة الفرنسية التى ستعمل بالتكامل مع وزارة النقل فى توفير كافة احتياجاتها من مستلزمات هيئة السكة الحديد.

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أوضحت أن الشركة انتهت من تنفيذ الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بالمجمع الصناعى الذى يخدم صناعات هيئة السكك الحديدية، والتى تتمثل فى مستلزمات الإنتاج الخاصة بالهيئة، والتى تستهدف الشركة توطينها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج كما كانت تفعل وزارة النقل.

أشارت إلى أن شركة“ألستوم” مازالت تنفذ التصميمات الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق ضمن مراحل المصنع، خاصة أن المصنع سيعمل على تنفيذ مكونات ومدخلات الإنتاج للخط السادس لمترو الأنفاق، والذى تسعى الشركة لتنفيذه من خلال العروض المالية والفنية التى ستقدمها خلال شهر مايو المقبل.

وقالت المصادر، إنه من المقرر بدء العمل بالمجمع الصناعى لصناعات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال النصف الأول من العام المقبل، كما أن جميع القطارات والأنظمة الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق سيتم تصنيعها فى المجمع الصناعى الخاص بشركة“ألستوم” الفرنسية فى مدينة برج العرب.

أضافت أن المجمع الصناعى سيضم مصنعين: الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية وغيرها، بينما يضم المصنع الثانى إنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق.

أوضحت المصادر أنه من المخطط إقامة المصنعين على مساحة 31 فدانًا، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة ليصل إجمالى المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فدانًا.

ويوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 عامل لمصنع الوحدات المتحركة.

وبحسب بيانات وزارة النقل من المقرر أن يساهم المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.