قطاع النقل يضاعف أرباحه فى البورصة المصرية.. وتوقعات باستمرار النمو جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركات النقل المدرجة فى المصرية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنحو 99% لتصل إلى 2 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وشهدت شركات النقل المقيدة بالبورصة نموًا فى حجم أعمالها خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع صافى ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 95%، وسجلت صافى ربح بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024-2025، مقابل 980 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وارتفعت الإيرادات بنحو 83% لتسجل 2 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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كما ضاعفت شركة ((إيجيترانس)) أرباحها بنحو 9.5 مرة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتسجل 42 مليون جنيه، مقارنة بـ4 ملايين جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، كما زادت إيرادات الشركة بنسبة 124% لتصل إلى 217 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، مقابل 97 مليون جنيه.

وارتفع صافى ربح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة 136%، لتسجل 33 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 14 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، كما ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 4% لتصل إلى 29 مليون جنيه، مقارنة بـ28 مليون جنيه.

وتأثرت شركات النقل خلال الأعوام الأخيرة بالأزمات المتلاحقة بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وما تبعهما من تعطل سلاسل الإمداد وصولًا لأزمات البحر الأحمر.

وأثرت هذه الأزمات على قطاع النقل سلبًا فى البداية، لكن مع زيادة التكلفة على الخدمات حققت الشركات المصرية نتائج إيجابية خلال العام الأخير، على غرار شركات النقل العالمية.

وشهد قطاع تداول الحاويات عالميًا قفزة كبيرة فى الأرباح تجاوزت 10 مليارات دولار فى الربع الثانى من العام الجارى بدعم من الأحجام القياسية للبضائع المنقولة وارتفاع رسوم النقل البحرى بعد تحويل المسارات فى البحر الأحمر، وذلك وفقاً لتحليل“بلومبرج”.

وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع أداء شركات النقل والشحن، على غرار قطاع التجارة والتجزئة فى مصر، حيث من المرجح أن يشهد نموًا معتدلًا بعد الانخفاض الذى سجله فى الفترة السابقة.

أضاف إمام، أن التحسن المتوقع فى قطاع الشحن يرجع إلى احتمالية انتهاء التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

وأوضح أن توافر العملات الأجنبية، ومرونة قيمة العملة، يعزز زيادة الطلب الخارجى على المنتجات المصرية مما يفيد بشكل مباشر قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع المواد الأساسية بالبورصة المصرية.

وتوقع زيادة الاستثمارات المالية فى الموانئ المصرية ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى، وذلك على الرغم من مواجهة التحديات الناجمة عن التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

وقال إمام، إن هناك اتجاهًا لخفض أسعار الفائدة البنكية فى عام 2025 بنحو 5%، ما قد يساعد على تخفيض مستوى التضخم وكذلك تنشيط النشاط الاقتصادى والتشغيلى المباشر وتخفيض تكلفة الدين والاقتراض ما يدعم ارتفاع معدل النمو الاقتصادى.

وتشير التوقعات المتعلقة بالنقل البرى والسكك الحديدية إلى نمو متوسط إلى طويل الأجل بفضل تطوير البنية التحتية والإصلاحات التى تسهم فى تسهيل التجارة، بالإضافة إلى نمو النقل الجوى للبضائع، مدعومًا بالطلب المتزايد والاستثمارات فى توسيع المطارات وترقية الأسطول، مما يدل على انتعاش وتطور قطاع اللوجستيات فى مصر.

وواجهت الساحة التجارية العالمية العديد من التحديات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أدت إلى انخفاض توافر السلع لاسيما المنتجات النفطية، نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد لتتسبب الحرب والعقوبات اللاحقة المفروضة على روسيا فى ارتفاع أسعار هذه المنتجات، مما أثر بدوره على أسعار السلع والخدمات المختلفة.

واستجابة لذلك، قامت البنوك المركزية الأوروبية والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتطبيق سياسات نقدية صارمة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة، وقد أدت هذه السياسات إلى تقليص مستويات الاستهلاك والطلب مما أسفر عن ركود اقتصادى، كما كان لهذه السياسات تأثيرات كبيرة على التجارة الدولية، بالإضافة إلى تأثيرها على قطاعات النقل والشحن واللوجستيات.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع رسوم النقل والشحن، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أسهما بشكل كبير فى تحسين أداء شركات النقل.

أضاف شفيع، أن الشركات الدولية حققت استفادة كبيرة من تغيير مسارات الشحن إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، ما أدى إلى زيادة الرسوم وتحقيق أرباح قياسية.

وأشار إلى أن الشركات المحلية لم تستفد بنفس القدر، حيث لا تمتلك سوى أساطيل محدودة الحجم والعدد مقارنةً بالشركات العالمية، التى تسيطر على النصيب الأكبر من السوق.

وتوقع عبد الخالق محمد، استراتيجى أسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يشهد قطاع النقل انتعاشًا إذا ما توقفت التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، لكنه حذر من أن استمرار هذه التوترات قد يعرقل أداء القطاع.

وقال محمد، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ساهم فى زيادة أرباح الشركات المحلية، رغم التحديات الناجمة عن ابتعاد السفن المارة بقناة السويس وتحويل مساراتها.

وتابع محمد:“تبقى التوقعات لقطاع النقل البحرى فى مصر إيجابية، لكن التوترات الجيوسياسية واستمرار تأثيرها على حركة السفن يظل عوامل حاسمة فى تحديد الأداء المستقبلى للشركات العاملة فى هذا المجال”.

وقالت نور محمود، محلل أول بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن غالبية الشركات العاملة بقطاع النقل استفادت من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلا أن الشركات العاملة على قناة السويس والبحر الأحمر تأثرت سلبًا من التوترات الجيوسياسية.

أضافت محمود، أن مصدر الدخل الرئيسى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية هو إيراداتها من شركتى دمياط وبورسعيد للحاويات.

وأوضحت أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ليس لها علاقة بالبحر الأحمر واستفادت من تراجع قيمة الجنيه بشكل عام لأن رسوم الحاويات تكون مرتبطة بالدولار.