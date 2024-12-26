“ملاحة بورسعيد” تؤجل تدشين شركة مخلفات السفن حتى منتصف يناير جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت غرفة ملاحة بورسعيد تأجيل تدشين أول شركة مساهمة متخصصة فى إدارة مخلفات السفن بمشاركة العديد من الشركات اللوجستية والملاحية بالمحافظة حتى منتصف شهر يناير المقبل.

قال النائب عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ، إن الغرفة قررت تأجيل تدشين الشركة التى يقدر رأسمالها بنحو 100 مليون جنيه حتى يتم الانتهاء من كافة إجراءات التأسيس.

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أضاف اللمعى لـ”البورصة”، أن الشركة الجديدة تلقت نحو 60 طلبًا حتى منتصف الشهر الجارى وذلك من الشركات الملاحية التى ستكون ضمن الهيكل الإدارى للشركة الجديدة.

أوضح أن الشركة سوف تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للسفن فى ميناء بورسعيد وأثناء عبور السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكدًا أنه من المخطط تحديد هيكل المساهمين خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن هيكل المساهمين سيتحدد وفقًا لرأسمال كل شركة مساهمة فى الكيان الجديد، خاصة أن الشركات المساهمة تسعى لتعزيز نشاط الشركة فى مجال استقبال مخلفات السفن بدءًا من استلامها مرورًا بنقلها وحتى التخلص النهائى الآمن أو إعادة تدويرها وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.

وقال رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن مهام الشركة الجديدة تشمل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية مثل ربان السفينة، والوكلاء الملاحيين، ومقاولى الأشغال البحرية، والشركات المتخصصة فى تجميع ونقل المخلفات لضمان إدارتها بشكل آمن وفعّال.

أضاف أن مخلفات السفن تتمثل فى العديد من الأشكال الملاحية مثل تسرب النفط والمواد الكيميائية من الناقلات وانبعاث غازات ملوثة مثل ثانى أكسيد الكبريت والنيتروجين إلى جانب التخلص من مخلفات السفن بإلقائها فى الموانئ والمجارى المائية.

أوضح اللمعى، أن الغرفة تسعى فى الوقت الحالى لدراسة كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الشركات والكيانات الملاحية فى مباشرة أعمالهم اليومية، فضلًا عن استقبال الشكاوى المتعلقة بتسريع وتيرة الإفراجات الجمركية وخروج البضائع من الموانئ لرفع العبء عن كاهل المستثمرين من الغرامات والأرضيات.

وأشار إلى أن هذه الشركة ليست المشروع الأول لمكافحة التلوث فى الموانئ المصرية، حيث خاطبت الغرفة وزارة النقل بوقف تنفيذ مشروع تداول الصب الجاف غير النظيف وإنشاء صومعتين للأسمنت بميناء غرب بورسعيد وهو ما استجابت له الوزارة.

وفى سياق متصل، قال اللمعى إنه تم بدء التشغيل التجريبى لرسو السفن على موانئ بورسعيد بعد تطوير عدة مرابط داخل ميناء غرب، قبل تطبيق القرار بشكل رسمى وذلك بالتزامن مع تدشين شركة المخلفات.

أضاف أن العديد من التجار ينتظرون تطبيق القرار الرسمى بعودة الرسو بصفة رسمية حتى يتسنى لجميع التجار العودة مرة أخرى لممارسة مهنتهم الوحيدة التى تعد الوظيفة الرسمية لمعظمهم وذلك من خلال بيع مخلفات السفن وإجراء عمليات الصيانة.