علي بابا تعتزم دمج عملياتها مع شركة تجارة إلكترونية في كوريا الجنوبية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب مجموعة“علي بابا” من إبرام لدمج عملياتها في كوريا الجنوبية مع منصة التجارة الإلكترونية لشركة“إي مارت” لتعزيز المنافسة في قطاع التجزئة عبر الإنترنت، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر اليوم الخميس، توشك شركتا البيع بالتجزئة على دمج أصول التسوق عبر الإنترنت في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الكيان الجديد بنحو 4 مليارات دولار.

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ومن شأن الصفقة المحتملة أن تساعد الشركتين في مواجهة المنافسين المحليين بما في ذلك“نافير كورب” و”كوبانج إنك”، خاصة مع مساعي“علي بابا” لتوسيع بصمتها الدولية للتعويض عن تباطؤ أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية في الصين.

انخفض سهم“إي مارت” (كوريا الجنوبية: 139480) بنحو 7% هذا العام، لتبلغ قيمة الشركة 1.4 مليار دولار، بينما ارتفع سهم“علي بابا” المدرج في هونج كونج بنحو 11% هذا العام، لتبلغ قيمة الشركة السوقية أكثر من 200 مليار دولار.

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