علي بابا تعتزم دمج عملياتها مع شركة تجارة إلكترونية في كوريا الجنوبية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقترب مجموعة“علي بابا” من إبرام صفقة
لدمج عملياتها في كوريا الجنوبية مع منصة التجارة الإلكترونية لشركة“إي مارت” لتعزيز المنافسة في قطاع التجزئة عبر الإنترنت، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر اليوم الخميس، توشك شركتا البيع بالتجزئة على دمج أصول التسوق عبر الإنترنت في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الكيان الجديد بنحو 4 مليارات دولار.
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ومن شأن الصفقة المحتملة أن تساعد الشركتين في مواجهة المنافسين المحليين بما في ذلك“نافير كورب” و”كوبانج إنك”، خاصة مع مساعي“علي بابا” لتوسيع بصمتها الدولية للتعويض عن تباطؤ أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية في الصين.
انخفض سهم“إي مارت” (كوريا الجنوبية: 139480) بنحو 7% هذا العام، لتبلغ قيمة الشركة 1.4 مليار دولار، بينما ارتفع سهم“علي بابا” المدرج في هونج كونج بنحو 11% هذا العام، لتبلغ قيمة الشركة السوقية أكثر من 200 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031047
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