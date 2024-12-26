ارتفاع طفيف لأسعار النفط في ظل تداولات ضعيفة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تداولات ضعيفة مع احتفالات العام الجديد.
في حين يبدي المستثمرون تفاؤلاً بخطط الصين لتعزيز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد وإعانات التأمين الطبي للمقيمين.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير 2025 بنسبة 0.15% أو 10 سنتات عند 73.68 دولار للبرميل.
كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 2025 بنسبة 0.1% أو 8 سنتات عند 70.18 دولار للبرميل.
يأتي هذا بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.
وينتظر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مساء الجمعة، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 700 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031046
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