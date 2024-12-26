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ارتفاع طفيف لأسعار النفط في ظل تداولات ضعيفة جريدة البورصة

12/26/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تداولات ضعيفة مع احتفالات العام الجديد.

في حين يبدي المستثمرون تفاؤلاً بخطط الصين لتعزيز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد وإعانات التأمين الطبي للمقيمين.

موضوعات متعلقة البنك الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد الصين خلال عامي 2024 و2025 الصين تعدّل الناتج المحلي في 2023 صعوديًا إلى 17.7 تريليون دولار ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات إعانة البطالة في أمريكا

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير 2025 بنسبة 0.15% أو 10 سنتات عند 73.68 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 2025 بنسبة 0.1% أو 8 سنتات عند 70.18 دولار للبرميل.

يأتي هذا بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وينتظر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مساء الجمعة، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 700 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN26122024000202011048ID1109031046

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