50 مليون جنيه استثمارات مستهدفة لـ”TMT” للخدمات اللوجستية العام المقبل جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“TMT” ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية التى تسعى لتنفيذها خلال العام المقبل.

قال المهندس محمد العنتبلى، رئيس مجلس إدارة شركة“TMT” ورئيس لجنة النقل واللوجستيات بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الشركة تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ لاستهداف تقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل والتخليص الجمركى والتخزين.

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وتأسست شركة“TMT” عام 1971 للعمل بقطاع المستودعات الجمركية وتخزين الحاويات الفارغة بمختلف فئاتها وأنواعها، وخلال السنوات الماضية توسعت فى تقديم خدماتها لقطاعات أخرى تشمل التخليص الجمركى والشحن والتفريغ.

وتعمل“تى إم تى” من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات، بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ من جميع الموانئ البحرية المصرية، ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.

أوضح العنتبلى، أن الشركة تعتزم تنفيذ خطتها الاستثمارية الجديدة من خلال التعاقد على معدات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المقبل لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع الحاويات المجمعة“LCL” والحاويات الممتلئة“FCL” والذى سيقام على مساحة 3 آلاف متر مربع والتى سيتم استخدامها كمنطقة جمركية.

أضاف أن المنطقة الجمركية ستقوم باستقبال البضائع القادمة عبر الموانئ البحرية غير خالصة الرسوم وتخزينها فى هذه الحاويات حتى يتم الانتهاء من كافة إجراءات التخليص الجمركى داخل المنطقة الجمركية وبعدها يتم تسليمها لأصحابها من المستثمرين والمستوردين.

أشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات خلال العام الماضى بقيمة 100 مليون جنيه من خلال التعاقد على شراء مخازن وساحات بمساحة 7500 متر مربع فى الإسكندرية لتخزين الحاويات الفارغة بطاقة استيعابية 1500 حاوية مكافئة.

وقال العنتبلى، إن الشركة تستهدف نموًا فى إيراداتها بنحو 60% خلال العام المقبل، مقابل %30 نموًا فى إيرادات العام الماضى.

أضاف أن“TMT” تخطط للتوسع والاستثمار فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة، موضحًا أن التواجد فى تلك المنطقة يعتمد على المعدات والتشغيل والموانئ البحرية التى قامت الدولة بتطويرها ورفع كفاءتها لتكون مصدرا جيدا للعملة الأجنبية.

وتمتلك شركة“تى إم تى” أسطولًا يضم 70 معدة بقيمة 40 مليون جنيه، تتضمن أوناش حمولة 50 طنا وجرارات وعربات نقل ثقيل ولوادر تستخدم فى مجال الشحن والنقل والتفريغ بالموانئ البحرية والتخزين فى الساحات الخاصة بالشركة.

أشار العنتبلى إلى أن الشركة تعمل فى عدد من الموانئ البحرية كميناء دمياط وميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية وميناء السخنة وميناء الأدبية بالسويس، وتستهدف التوسع فى كافة الموانئ البحرية خلال العام المقبل.

وقال إن انخفاض تكلفة النقل واللوجستيات بالنسبة للمستثمرين يصب فى صالح المنافسة بين الشركات، ما يساهم فى تقليل سعر التشغيل ووضع خطط واضحة تؤهلها لزيادة حجم التداول من عمليات النقل والشحن والتفريغ.

أضاف أن إنشاء الموانئ البرية والجافة كان طوق النجاة للمستثمرين من خلال تخفيف العبء عن كاهلهم بسبب الغرامات والأرضيات فضلًا عن انتظار المراكب بعرض البحر التى كانت تمثل صداعا مزمنا لقطاع النقل اللوجستى، بسبب الأعباء الدولارية المفروضة حتى يتم التراكى وتفريغ الشحنة والبضائع.

أوضح العنتبلى، أن التخليص الجمركى يعد من أهم المجالات اللوجستية حيث يتم عمل تفويض من خلال العميل إلى الشركة أو جهة التخليص باسمه ولابد من وجود ثقة كاملة من العميل للمستخلص الجمركى من حيث استيراد وتصدير البضائع على مسئولية العميل.

أشار إلى أن فريق التخليص الجمركى الخاص بشركة“تى إم تى” يعمل بسرية تامة لصالح العملاء دون تدخل شركات خارجية لعدم الاطلاع على بيانات العميل، كما أن الشركة تقدم خدمات إضافية للعملاء تساهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية.

وقال العنتبلى، إن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى ساهمت فى خفض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث كانت تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة إلى 20 ألف جنيه نتيجة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 و29 يومًا لحين الإفراج الجمركى عنها.

أضاف أن المنظومة الجديدة ساهمت فى توفير تلك الأموال على المجتمع التجارى نظرًا لتقليص فترة الإفراج إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد فى خفض الأسعار ويصب فى صالح المستهلك النهائى، خاصة أن المستورد يقوم بتحميل الغرامات والأرضيات على قيمة السلعة.

أوضح أن شركة“تى إم تى” تسعى لاستقطاب عملاء جدد لمشروعها الجديد خاصة أنها عضو فى الاتحاد الدولى للنقل الجوى والاتحاد الدولى لجمعيات وكلاء الشحن وشعبة النقل الدولى والخدمات اللوجيستية وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.

كما تعد شركة“تى إم تى” ضمن أعضاء منصة PANGEA والتى تعتبر من الشبكات اللوجستية القوية التى تمتد لأكثر من 10 سنوات لقوتها البارزة فى صناعة الخدمات اللوجستية، كما حصلت الشركة خلال عام 2023 على جائزة أفضل وكيل ملاحى من خلال الشبكة.

وقال العنتبلى، إن أسعار نوالين الشحن البحرى ارتفعت بنسبة 350% مقارنة بالعام الماضى بسبب التوترات الجيوسياسية سواء الحرب الروسية أو هجمات البحر الأحمر.

أضاف أنه من المتوقع زيادة أسعار نوالين الشحن خاصة القادمة من الموانئ الصينية بنسبة لا تقل عن 15% خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد أن ارتفاع نوالين الشحن أدى إلى تراجع معدلات الشحن بالعديد من الموانئ وأثر على عمل قطاعات كبيرة مرتبطة بالنقل البحرى.

وطالب العنتبلى بإدراج مصر ضمن المنظمات التى تقوم بتسعير نوالين الشحن بصفة دورية للحد من تلك الزيادات غير المبررة.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالى سيرفع قيمة تأمين السفن على البضائع بنسبة لا تقل عن 50% خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استثمارات الدول والمصدرين والمستوردين والمستثمرين لا سيما أن هناك زيادة فى تأمين السفن على البضائع بنسبة 100% عن العام الماضى بسبب الأحداث السياسية.

ووفقًا لتقرير حديث عن أسعار الشحن البحرى صادر عن غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد وصل متوسط سعر النولون خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024 بالنسبة للحاويات الواردة من شرق آسيا إلى ميناء الإسكندرية نحو 4500 دولار للحاوية 20 قدمًا بدلًا من 1111 دولارًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، ونحو 5600 دولار للحاوية 40 قدمًا بدلًا من 1932 دولارًا.

كما ارتفعت تكلفة شحن الحاوية من موانئ جنوب شرق آسيا وتشمل دول الصين واليابان وكوريا إلى ميناء الإسكندرية لتصل إلى 4 آلاف دولار للحاوية 20 قدمًا بدلا من 1111 دولارًا، ونحو 5200 دولار للحاوية 40 قدمًا بدلًا من 1932 دولارًا.