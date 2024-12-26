“مونت” تدير مول محطة قطارات بشتيل مقابل 65 مليون جنيه سنويًا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن شركة“إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، أسندت لشركة“مونت” إدارة وتشغيل المول التجارى بمحطة قطارات الصعيد الجديدة فى منطقة بشتيل.
أضافت المصادر، أن شركة“إم أو تى” منحت شركة“مونت” إدارة وتشغيل المول التجارى بحق انتفاع 65 مليون جنيه سنويًا لمدة 20 عامًا، وبزيادة سنوية تقدر بنحو 7%.
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وتقدر مساحة المول التجارى بمحطة قطارات الصعيد الجديدة بنحو 23 ألف متر مربع، ويتكون من 3 أدوار كما يحتوى على 161 وحدة تضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والخدمات الرئيسية التى تلبى احتياجات رواد المحطة بصفة يومية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة“إم أو تى” تسعى لاستغلال كافة الأصول المتواجدة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة لزيادة الموارد وتنمية الإيرادات السنوية للشركة.
وأوضحت أن المول التجارى يمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمسافرين والمترددين على المحطة واستجابة لزيادة الطلب على الخدمات التجارية والترفيهية فى المنطقة، ويهدف إلى توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
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وتقدر مساحة محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل بنحو 239 ألف متر مربع ما يعادل 57 فدانًا، ويشمل مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة بنائية 112 ألف متر، وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف متر، وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف متر مربع.
وتقدر الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً، ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع 500 عربة.
وحققت شركة“إم أو تى” إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى عام 2022، وتسعى الشركة لتعظيم موارد السكك الحديدية من خلال استغلال الأصول غير التشغيلية.
وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية المتمثلة فى مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية مثل عوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة، كما تعمل على استثمار وتنمية الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر غير المستغلة ذات المواصفات والمساحات المناسبة لهذا النشاط.
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