“مونت” تدير مول محطة قطارات بشتيل مقابل 65 مليون جنيه سنويًا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن شركة“إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، أسندت لشركة“مونت” إدارة وتشغيل المول التجارى بمحطة قطارات الصعيد الجديدة فى منطقة بشتيل.

أضافت المصادر، أن شركة“إم أو تى” منحت شركة“مونت” إدارة وتشغيل المول التجارى بحق انتفاع 65 مليون جنيه سنويًا لمدة 20 عامًا، وبزيادة سنوية تقدر بنحو 7%.

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وتقدر مساحة المول التجارى بمحطة قطارات الصعيد الجديدة بنحو 23 ألف متر مربع، ويتكون من 3 أدوار كما يحتوى على 161 وحدة تضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والخدمات الرئيسية التى تلبى احتياجات رواد المحطة بصفة يومية.

وأشارت المصادر إلى أن شركة“إم أو تى” تسعى لاستغلال كافة الأصول المتواجدة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة لزيادة الموارد وتنمية الإيرادات السنوية للشركة.

وأوضحت أن المول التجارى يمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمسافرين والمترددين على المحطة واستجابة لزيادة الطلب على الخدمات التجارية والترفيهية فى المنطقة، ويهدف إلى توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وتقدر مساحة محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل بنحو 239 ألف متر مربع ما يعادل 57 فدانًا، ويشمل مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة بنائية 112 ألف متر، وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164 ألف متر، وعمارات استثمارية على مساحة 44 ألف متر مربع.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً، ويوجد فى المبنى الرئيسى بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع 500 عربة.

وحققت شركة“إم أو تى” إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى عام 2022، وتسعى الشركة لتعظيم موارد السكك الحديدية من خلال استغلال الأصول غير التشغيلية.

وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية المتمثلة فى مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية مثل عوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة، كما تعمل على استثمار وتنمية الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر غير المستغلة ذات المواصفات والمساحات المناسبة لهذا النشاط.