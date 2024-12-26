صندوق الاستثمارات العامة يواصل خفض ملكيته في نينتندو لتصل إلى 4.19% جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل صندوق الاستثمارات العامة خفض ملكيته في شركة نينتندو اليابانية، حيث قام بخفضها من 5.26% إلى 4.19%.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، ما زال غرض الصندوق من الاستثمار في الشركة استثمارا خالصا.
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وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، خفض صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في نينتندو عدة مرات في الأشهر الماضية، آخرها في نوفمبر الماضي حيث خفض ملكيته في الشركة من 6.29% إلى 5.26%.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031040
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