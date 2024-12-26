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صندوق الاستثمارات العامة يواصل خفض ملكيته في نينتندو لتصل إلى 4.19% جريدة البورصة

12/26/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل صندوق الاستثمارات العامة خفض ملكيته في شركة نينتندو اليابانية، حيث قام بخفضها من 5.26% إلى 4.19%.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، ما زال غرض الصندوق من الاستثمار في الشركة استثمارا خالصا.

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وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، خفض صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في نينتندو عدة مرات في الأشهر الماضية، آخرها في نوفمبر الماضي حيث خفض ملكيته في الشركة من 6.29% إلى 5.26%.

المصدر:

MENAFN26122024000202011048ID1109031040

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