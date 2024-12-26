صندوق الاستثمارات العامة يواصل خفض ملكيته في نينتندو لتصل إلى 4.19% جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصل صندوق الاستثمارات العامة خفض ملكيته في شركة نينتندو اليابانية، حيث قام بخفضها من 5.26% إلى 4.19%.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، ما زال غرض الصندوق من الاستثمار في الشركة استثمارا خالصا.

موضوعاتاليابان تخطط لموازنة قياسية تبلغ 730 مليار دولار للعام المالي المقبل سوق سندات الكوارث تقترب من 50 مليار دولار بعد إصدارات قياسية ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة تداول مختصرة

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، خفض صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في نينتندو عدة مرات في الأشهر الماضية، آخرها في نوفمبر الماضي حيث خفض ملكيته في الشركة من 6.29% إلى 5.26%.

المصدر: