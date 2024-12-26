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ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات إعانة البطالة في أمريكا جريدة البورصة

12/26/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، قبيل صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، وفي ظل انخفاض أحجام التداولات في الأسواق المالية بسبب عطلات عيد الميلاد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.15% أو 3.7 دولار عند 2639.20 دولار للأوقية، بينما زاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.3% عند 2624.91 دولار.

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وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2025 بنسبة 0.45% عند 30.15 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم الفوري بنسبة 1.1% عند 942.45 دولار، كما تراجع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.5% إلى 941.64 دولار.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 108.2 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، للوقوف على صحة سوق العمل، واستشراف آفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي المحتملة خلال العام المقبل.

المصدر:

MENAFN26122024000202011048ID1109031038

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