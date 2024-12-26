ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات إعانة البطالة في أمريكا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، قبيل صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، وفي ظل انخفاض أحجام التداولات في الأسواق المالية بسبب عطلات عيد الميلاد.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.15% أو 3.7 دولار عند 2639.20 دولار للأوقية، بينما زاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.3% عند 2624.91 دولار.
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وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2025 بنسبة 0.45% عند 30.15 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم الفوري بنسبة 1.1% عند 942.45 دولار، كما تراجع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.5% إلى 941.64 دولار.
بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 108.2 نقطة.
وتترقب الأسواق صدور تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، للوقوف على صحة سوق العمل، واستشراف آفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي المحتملة خلال العام المقبل.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031038
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