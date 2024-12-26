الصين تعدّل الناتج المحلي في 2023 صعوديًا إلى 17.7 تريليون دولار جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مكتب الإحصاءات الوطني في الصين إنه تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 صعوديًا بنسبة 2.7%، بعد الرجوع لبيانات التعداد الاقتصادي الوطني الخامس والسجلات الإدارية ذات الصلة.
وأوضحت بيانات التقرير المنشور الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي المنقح لعام 2023 بلغ 129.43 تريليون يوان (17.73 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 3.37 تريليون يوان مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 126.06 تريليون يوان.
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وتصدرالتصنيع القطاعات بأكبر عدد من العاملين بـ 104.815 مليون، بنسبة 24.4%؛ ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 53.258 مليون، بنسبة 12.4%؛ والبناء بـ 51.172 مليون، بنسبة 11.9%.
وفي نهاية عام 2023، كان هناك 2.916 مليون شركة تعمل في الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي، ويعمل بها 36.159 مليون عامل، وبلغت إيرادات الأعمال لهذا العام 48.4 تريليون يوان.
وأظهرت نتائج هذا التعداد توسع أصول الشركات، مع توظيف المزيد من العمال، وتسارع نمو عائدات الأعمال، بدعم من التطور في القدرة على الابتكار العلمي والتكنولوجي وتحسن إنتاجية العمل.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031037
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