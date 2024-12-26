الصين تعدّل الناتج المحلي في 2023 صعوديًا إلى 17.7 تريليون دولار جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال مكتب الإحصاءات الوطني في الصين إنه تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 صعوديًا بنسبة 2.7%، بعد الرجوع لبيانات التعداد الاقتصادي الوطني الخامس والسجلات الإدارية ذات الصلة.

وأوضحت بيانات التقرير المنشور الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي المنقح لعام 2023 بلغ 129.43 تريليون يوان (17.73 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 3.37 تريليون يوان مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 126.06 تريليون يوان.

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وتصدرالتصنيع القطاعات بأكبر عدد من العاملين بـ 104.815 مليون، بنسبة 24.4%؛ ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 53.258 مليون، بنسبة 12.4%؛ والبناء بـ 51.172 مليون، بنسبة 11.9%.

وفي نهاية عام 2023، كان هناك 2.916 مليون شركة تعمل في الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي، ويعمل بها 36.159 مليون عامل، وبلغت إيرادات الأعمال لهذا العام 48.4 تريليون يوان.

وأظهرت نتائج هذا التعداد توسع أصول الشركات، مع توظيف المزيد من العمال، وتسارع نمو عائدات الأعمال، بدعم من التطور في القدرة على الابتكار العلمي والتكنولوجي وتحسن إنتاجية العمل.

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