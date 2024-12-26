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البنك الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد الصين خلال عامي 2024 و2025 جريدة البورصة

12/26/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع البنك الدولي توقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال عامي 2024 و2025، بدعم من قرارات الحكومة بتعزيز الإنفاق المالي والإجراءات السياسية الرامية لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات.

وأوضحت المؤسسة الدولية اليوم الخميس، أنه من المتوقع حاليًا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في عام 2024 مقابل 4.8% التي توقعتها في وقت سابق.

موضوعات متعلقة الصين تعدّل الناتج المحلي في 2023 صعوديًا إلى 17.7 تريليون دولار ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات إعانة البطالة في أمريكا ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 1% عند الإغلاق

بينما من المتوقع أن يتباطأ ​​النمو إلى 4.5% في عام 2025، لكنه أعلى من توقعات البنك الدولي السابقة البالغة 4.1%.

وأضاف التقرير أنه في حين من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعماً للاقتصاد، فإن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف تؤثر على النمو في عام 2025.

وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.

المصدر:

MENAFN26122024000202011048ID1109031036

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