البنك الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد الصين خلال عامي 2024 و2025 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع البنك الدولي توقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد
في العالم خلال عامي 2024 و2025، بدعم من قرارات الحكومة بتعزيز الإنفاق المالي والإجراءات السياسية الرامية لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات.
وأوضحت المؤسسة الدولية اليوم الخميس، أنه من المتوقع حاليًا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في عام 2024 مقابل 4.8% التي توقعتها في وقت سابق.
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بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في عام 2025، لكنه أعلى من توقعات البنك الدولي السابقة البالغة 4.1%.
وأضاف التقرير أنه في حين من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعماً للاقتصاد، فإن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف تؤثر على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031036
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