استقرار أسعار الدولار فى البنوك المصرية قبيل إعلان قرار“المركزى” بشأن الفائدة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتجه أنظار المصريين، اليوم الخميس، نحو البنك المركزى
المصرى، ترقبا لقراره بشأن أسعار الفائدة، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2024، فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات بالبنوك المصرية.
ومالت توقعات المحللين لتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالى، رغم تباطؤ التضخم مؤخرًا، والذى يرى المحللون أنه يجب التعامل معه بحذر.
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ويثبت البنك المركزى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.
وكانت العملة الأمريكية قد كسرت حاجز 51 جنيهًا بتعاملات البنوك المصرية، خلال الأسبوع الجارى، قبل أن تتجه للتراجع لتتداول أدنى هذا الرقم القياسى.
أسعار الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى، بتعاملات البنوك المصرية، اليوم الخميس.
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية، 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، فى عدة بنوك من بينها، بنك الكويت الوطنى، البنك الأهلى الكويتى، بنك نكست.
وجاء ثانى أعلى سعر عند 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، فى بنكى فيصل وقطر الوطنى..
وسجل ثالث أعلى سعر، 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، فى ميك بنك، وبنك أبوظبى الأول.
فيما سجل أدنى سعر للدولار عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع فى عدة بنوك من بينها، بنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك البركة.
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