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استقرار أسعار الدولار فى البنوك المصرية قبيل إعلان قرار“المركزى” بشأن الفائدة جريدة البورصة

12/26/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتجه أنظار المصريين، اليوم الخميس، نحو البنك المركزى المصرى، ترقبا لقراره بشأن أسعار الفائدة، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2024، فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات بالبنوك المصرية.

ومالت توقعات المحللين لتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالى، رغم تباطؤ التضخم مؤخرًا، والذى يرى المحللون أنه يجب التعامل معه بحذر.

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ويثبت البنك المركزى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.

وكانت العملة الأمريكية قد كسرت حاجز 51 جنيهًا بتعاملات البنوك المصرية، خلال الأسبوع الجارى، قبل أن تتجه للتراجع لتتداول أدنى هذا الرقم القياسى.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى، بتعاملات البنوك المصرية، اليوم الخميس.

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية، 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، فى عدة بنوك من بينها، بنك الكويت الوطنى، البنك الأهلى الكويتى، بنك نكست.

وجاء ثانى أعلى سعر عند 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، فى بنكى فيصل وقطر الوطنى..

وسجل ثالث أعلى سعر، 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، فى ميك بنك، وبنك أبوظبى الأول.

فيما سجل أدنى سعر للدولار عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع فى عدة بنوك من بينها، بنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك البركة.

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