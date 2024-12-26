الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في سلوان والعيسوية

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان والعيسوية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند مدخل بلدة العيسوية، وفي حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعملت على إيقاف الحافلات، ومركبات المواطنين، وفتشتها.

وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، لتأمين اقتحام المستعمرين، في أول أيام ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاة" العبري.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المتطرف بن غفير اقتحم أيضا منطقة باب العمود، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية عند الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.