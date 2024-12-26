الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في سلوان والعيسوية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزين عسكريين في بلدتي سلوان والعيسوية بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند مدخل بلدة العيسوية، وفي حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعملت على إيقاف الحافلات، ومركبات المواطنين، وفتشتها.
وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، لتأمين اقتحام المستعمرين، في أول أيام ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاة" العبري.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المتطرف بن غفير اقتحم أيضا منطقة باب العمود، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية عند الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.
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