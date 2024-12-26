ينطق الشهادتين.. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أذربيجانية

ينطق الشهادتين.. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أذربيجانية
التاريخ
12/26/2024 3:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
"ينطق الشهادتين".. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أذربيجانية
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