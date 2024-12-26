فولودين يمثل روسيا في حفل تنصيب مادورو

(MENAFN
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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، سيمثل روسيا في حفل تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 10 يناير 2025 في كاراكاس.
وقال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل نوفوستي: "بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بتمثيل روسيا في حفل تنصيب الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو، الذي سيقام في 10 يناير 2025 في كاراكاس".
في نهاية يوليو الماضي، أعلن إلفيس أموروزو رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، أنه بعد معالجة 80% من البروتوكولات حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على 51.2% من الأصوات.
ويشار إلى أن مادورو يتولى رئاسة فنزويلا منذ عام 2013، وستكون هذه الولاية الرئاسية الثالثة بالنسبة له. وسيتم حفل تنصيب رئيس فنزويلا في 10 يناير 2025، وستكون فترة ولايته ست سنوات.
RT
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