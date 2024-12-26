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فولودين يمثل روسيا في حفل تنصيب مادورو

12/26/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، سيمثل روسيا في حفل تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 10 يناير 2025 في كاراكاس.
وقال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل نوفوستي: "بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بتمثيل روسيا في حفل تنصيب الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو، الذي سيقام في 10 يناير 2025 في كاراكاس".
في نهاية يوليو الماضي، أعلن إلفيس أموروزو رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، أنه بعد معالجة 80% من البروتوكولات حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على 51.2% من الأصوات.


ويشار إلى أن مادورو يتولى رئاسة فنزويلا منذ عام 2013، وستكون هذه الولاية الرئاسية الثالثة بالنسبة له. وسيتم حفل تنصيب رئيس فنزويلا في 10 يناير 2025، وستكون فترة ولايته ست سنوات.

RT

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