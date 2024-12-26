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قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح وتداهم منزلا قيد الانشاء

12/26/2024 3:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت وفتشت منزلا قيد الإنشاء في منطقة "واد طقطق".

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم بلدة الخضر جنوبا وحرملة شرقا، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات .

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