قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح وتداهم منزلا قيد الانشاء
التاريخ
12/26/2024 3:10:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت وفتشت منزلا قيد الإنشاء في منطقة "واد طقطق".
وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم بلدة الخضر جنوبا وحرملة شرقا، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات .
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