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دبلوماسي أمريكي سابق يتحدث عن استراتيجية الغرب حول أوكرانيا

12/26/2024 1:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيم غاتراس وهو دبلوماسي أمريكي متقاعد، في حديث لوكالة نوفوستي، إن الغرب لا يستطيع تقديم تسوية حقيقية ومستدامة لروسيا بخصوص الصراع في أوكرانيا.
ووفقا له يكمن سبب عجز الغرب في تقديم العرض المناسب لروسيا، في أن سياسته تهدف إلى الحفاظ على هيمنته في أوروبا والتحضير لجبهات جديدة من المواجهة.

وأضاف غاتراس: "لا تزال هناك فرصة لتحسين العلاقات، لكن انظروا إلى ما يحدث. عندما أصبح ونستون تشرشل رئيسا لوزراء بريطانيا، أكد أنه لم يصل إلى السلطة لمشاهدة تفكك الإمبراطورية البريطانية. كذلك الأمر بالنسبة لترامب الذي لم يصبح رئيسا ليشرف على تفكيك الإمبراطورية الأمريكية. إنه يريد تجنب الهزيمة في أوكرانيا. هدف ترامب هو تجميد الصراع، أي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وشدد الخبير على أن الولايات المتحدة، تحاول تجنب الانهيار الكامل لأوكرانيا، الأمر الذي سيكون بمثابة كارثة للناتو ويمكن أن يؤدي إلى انهيار الحلف.


وقال: "لا يمكن للغرب أن يسمح بذلك، لوجود أهداف أخرى لديه: فهو يريد مهاجمة إيران، ثم الانتقال إلى صراع مع الصين. لذلك تتلخص استراتيجيته في محاولة تجميد الصراع في أوكرانيا، وتجنب الهزيمة الكاملة هناك، ليعلن بعدها الانتصار ومن ثم الانتقال إلى جبهات أخرى".


وأكد الخبير أن التطور اللاحق للوضع، سيرتبط بموقف روسيا لاحقا. وأضاف: "لقد أوضح الرئيس (فلاديمير) بوتين والسيد (دميتري) مدفيديف وغيرهم من الزعماء الروس أنهم لا يريدون وقف إطلاق نار آخر أو اتفاق مثل اتفاق مينسك، الذي لن يتم كذلك الالتزام به من جانب الغرب. الروس يريدون تسوية سلمية حقيقية وثابتة ودائمة".


ويرى الدبلوماسي السابق، أنه سيتم على الأرجح تقديم اقتراح لروسيا بعقد اتفاقية أخرى مماثلة مثل مينسك-3 أو نسخة محدثة من الاتفاقيات في إسطنبول. وخلص إلى القول: "سيتكرر الأمر نفسه: سيتعين على روسيا أن تتخلى على الفور عن الإنجازات العسكرية التي حققتها في ساحات القتال، مقابل وعود لن يتم الوفاء بها بالطبع".

RT

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