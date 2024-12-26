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بعد تهديده بالسيطرة على قناة بنما .. ترامب يرشح سفيرا لبنما

12/26/2024 1:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأربعاء، كيفن مارينو كابريرا، المسؤول بمقاطعة ميامي ديد لمنصب السفير الأمريكي في بنما.
ووصف ترامب كابريرا بأنه "مقاتل شرس من أجل مبادئ أمريكا أولا"، وقال إنه كان له دور فعال في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية.
وذكر في منشور على موقع تروث سوشيال "قليلون هم من يفهمون السياسة في أمريكا اللاتينية مثل كيفن - سوف يقوم بعمل رائع في تمثيل مصالح أمتنا في بنما!".
ويأتي كشف ترامب عن اختياره لمنصب السفير بعد أن هدد بإعادة السيطرة على قناة بنما، التي أدارتها الولايات المتحدة لعقود قبل تسليمها إلى بنما في عام 1999.
وقال ترامب إن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، والتي تربطها بالولايات المتحدة علاقات دبلوماسية منذ عام 1903، "تستغلنا في قناة بنما".
وفي منشور على تروث سوشيال، الأربعاء، اتهم ترامب جنودا صينيين بتشغيل القناة بشكل غير قانوني و"التأكد دوما من أن الولايات المتحدة تدفع مليارات الدولارات كأموال (صيانة)".
وقال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إن الصين ليس لها أي تأثير على إدارة القناة.
وليس للصين أي سيطرة على القناة ولا إدارتها، لكن شركة تابعة لشركة سي.كيه هوتشن القابضة ومقرها هونغ كونغ تدير منذ فترة طويلة ميناءين على مدخلي القناة في البحر الكاريبي والمحيط الهادي.
سكاي نيوز









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