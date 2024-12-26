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وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة

12/26/2024 1:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت عشيرة المساعدة، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وأمته.
وسيشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في قرية زمال - إربد، الخميس الموافق 26/12/2024، بعد صلاة العصر.
وشغل الراحل العديد من المناصب الرفيعة في الدولة، حيث عمل معلمًا في وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 1949 إلى 1950، ثم مدققًا في ديوان المحاسبة بين عامي 1955 و1958. كما عمل قاضيًا في وزارة العدلية من 1958 إلى 1970، وتولى منصب محافظ في وزارة الداخلية من 1970 إلى 1972.
وكان وزيرًا للعدلية بين عامي 1972 و1974، وعضوًا في مجلس الاتحاد الوطني العربي في نفس الفترة. شغل أيضًا منصب وزير المالية من 1974 إلى 1984، ثم أصبح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية بين عامي 1989 و1991.
رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون .









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