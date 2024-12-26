علامات على السرطان لدى المرأة يمكن رصدها أثناء تناول الطعام

MENAFN - Khaberni) خبرني - تفيد التقارير الطبية بأن سرطن المبيض في مراحل مبكرة يمنح معدل بقاء على الحياة يبلغ 95%، وينخفض هذا المعدّل إلى 15% إذا تم التشخيص في المرحلة الرابعة والأخيرة.

وجمعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا قائمة بالأعراض، التي قد تكون علامات تحذير مبكرة.

وبحسب "سوري لايف"، قد تظهر إحدى هذه الأعراض أثناء تناول الطعام، أو بعده بفترة وجيزة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد

تتداخل مع أعراض متلازمة القولون العصبي، ومتلازمة ما قبل الحيض.

العلامات

وتشمل المؤشرات المبكرة الرئيسية لسرطان المبيض: انتفاخ البطن: أو الانتفاخ المستمر، والشعور بالشبع بسرعة أثناء تناول الطعام، والشعور بالألم أو الحساسية للمس في منطقة البطن، أو بين الوركين.

وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة أيضاً بانخفاض ملحوظ في الشهية، وزيادة الحاجة الملحة للتبول أو تكراره.

وإذا لاحظت أياً من هذه الأعراض، فمن الضروري الاتصال بالطبيب.

أعراض مبكرة لسرطان المبيض:

. صعوبة البلع، والشعور بحرقة المعدة، أو ارتجاع الحمض أو عسر الهضم.

. الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.

. فقدان أكثر من 5 كغم من الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو مستوى النشاط.

. الانتفاخ الذي لا يختفي من تلقاء نفسه، وخاصة إذا كان هناك فقدان للوزن أو نزيف غير عادي.

. ألم في المعدة أو البطن أو الحوض، أو ألم أثناء الجماع.

. الغثيان أو القيء أو البراز الداكن أو التعب أو الإمساك.

. دورة شهرية أقل تكراراً، أو نزيف أكثر غزارة، أو نزيف غير منتظم، أو نزيف بعد انقطاع الطمث.