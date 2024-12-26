علامات على السرطان لدى المرأة يمكن رصدها أثناء تناول الطعام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تفيد التقارير الطبية بأن تشخيص
سرطن المبيض في مراحل مبكرة يمنح معدل بقاء على الحياة يبلغ 95%، وينخفض هذا المعدّل إلى 15% إذا تم التشخيص في المرحلة الرابعة والأخيرة.
وجمعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا قائمة بالأعراض، التي قد تكون علامات تحذير مبكرة.
وبحسب "سوري لايف"، قد تظهر إحدى هذه الأعراض أثناء تناول الطعام، أو بعده بفترة وجيزة.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد
تتداخل مع أعراض متلازمة القولون العصبي، ومتلازمة ما قبل الحيض.
العلامات
وتشمل المؤشرات المبكرة الرئيسية لسرطان المبيض: انتفاخ البطن: أو الانتفاخ المستمر، والشعور بالشبع بسرعة أثناء تناول الطعام، والشعور بالألم أو الحساسية للمس في منطقة البطن، أو بين الوركين.
وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة أيضاً بانخفاض ملحوظ في الشهية، وزيادة الحاجة الملحة للتبول أو تكراره.
وإذا لاحظت أياً من هذه الأعراض، فمن الضروري الاتصال بالطبيب.
أعراض مبكرة لسرطان المبيض:
. صعوبة البلع، والشعور بحرقة المعدة، أو ارتجاع الحمض أو عسر الهضم.
. الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.
. فقدان أكثر من 5 كغم من الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو مستوى النشاط.
. الانتفاخ الذي لا يختفي من تلقاء نفسه، وخاصة إذا كان هناك فقدان للوزن أو نزيف غير عادي.
. ألم في المعدة أو البطن أو الحوض، أو ألم أثناء الجماع.
. الغثيان أو القيء أو البراز الداكن أو التعب أو الإمساك.
. دورة شهرية أقل تكراراً، أو نزيف أكثر غزارة، أو نزيف غير منتظم، أو نزيف بعد انقطاع الطمث.
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