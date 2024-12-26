تينابل سكيوريتي سنتر يُحدد الأولوية للثغرات الأمنية التي تزيد من المخاطر على الأعمال

(MENAFN
- OAK Consulting) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 ديسمبر 2024: أعلنت شركة تينابل وهي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر اليوم عن ميزات vulnerability intelligence ، وتحديد أولويات المخاطر وفحص تطبيقات الويب الجديدة اما Tenable Security Center، وهو حل إدارة الثغرات الأمنية رقم 1 في العالم الذي يُدار محليًا.
يعمل Tenable Security Center على تحديد الثغرات الأمنية والتحقيق فيها وتحديد أولوياتها، مما يوفر للعملاء رؤية قائمة على المخاطر لوضعهم الأمني والامتثال لبيئاتهم المحلية. وبفضل Tenable Vulnerability Intelligence، أصبحت المؤسسات قادرة على وضع بيانات الثغرات الأمنية في سياقها وفي متناول أيديها حتى تتمكن من تحديد الثغرات الأمنية الحرجة وكشفها والتخلص منها بشكل فعال. ويتوفر الآن في Tenable Security Center، قاعدة بيانات منظمة تعمل على تبسيط العمليات، مما يوفر رؤية مُحسنة وسياق التهديدات اللازم للتخلص من المخاطر الأمنية الحرجة.
"تحد أدوات إدارة الثغرات الأمنية التقليدية الحاليةمن الرؤية وتترك المؤسسات عرضة للخطر دون علمها. قال شاي موراج، كبير مسؤولي المنتجات في Tenable: "إننا في Tenable ندعم رغبة المؤسسات في إدارة البيانات محليًا ونوفر لها أدوات متقدمة لإدارة الثغرات الأمنية لتوسيع الرؤية وفهم حالات التعرض للمخاطر وتحديد أولوية المخاطر". "وتُعد Tenable شريكًا ومستشارًا موثوقًا به لعملائنا الذين يستخدمون بيئة السحابة والبيئة المحلية والهجينة، حيث تقدم حلولاً متقدمة تعمل على تحسين برامج إدارة الثغرات الأمنية لديهم على نطاق واسع بشكل كبير."
تتضمن الميزات الجديدة الإضافية المتاحة في Tenable Security Center ما يلي:
● نظرة عامة على مشهد التهديدات - توفر الفئات المتعددة المنسقة طريقة فريدة تُحدد بشكل استباقي التهديدات التي تستحق المزيد من المراجعة من خلال تسليط الضوء على الثغرات الأمنية وحالات التعرض للمخاطر الشائعة (CVE) التي يتم استغلالها حاليًا، وتلك المُستخدمة بنشاط في حملات برامج الفدية، وتلك الموجودة في الأخبار وغيرها من التهديدات ذات الأهمية. ويؤدي تحديد فئة إلى عرض التفاصيل المتعلقة بالفئة والثغرات الأمنية المرتبطة بها والأصول المتأثرة.
● البحث باستخدام اللغة الطبيعية والبحث المتقدم - ابحث عن الثغرات الأمنية وحالات التعرّض للمخاطر الشائعة (CVE) المحددة باستخدام الرقم أو الاسم الشائع وراجع معلومات الثغرات الأمنية المختصرة. ويُمكن البحث المتقدم الفرق من إنشاء الاستعلامات من خلال الجمع بين المعايير، مثل المقاييس الشائعة لنظام درجات الثغرات الأمنية (CVSS)، والمحركات الرئيسية لـ Tenable Vulnerability Priority Rating (VPR) وغيرها من بيانات التعريف الخاصة بـ Tenable Research.
● توسيع نطاق فحص تطبيقات الويب - في وحدة تحكم Security Center واحدة، يمكنك دعم آلاف تطبيقات الويب وأسماء النطاقات المؤهلة بالكامل (FQDN)، وإدارة بيئات الويب الكبيرة بسهولة، وتقليل احتياجات الأجهزة وتقليل التعقيد لإجراء عمليات فحص أسرع وأكثر كفاءة.
● دعم CVSSv4 ونظام حساب درجات التنبؤ بالاستغلال (EPSS) - تحديد أولوية الثغرات الأمنية باستخدام أحدث نماذج CVSSv4 ونظام حساب درجات التنبؤ بالاستغلال (EPSS). إلى جانب Tenable VPR، يُساعد Security Center المؤسسات على تخصيص الموارد بشكل فعال ودقيق لتقييم الثغرات الأمنية التي تُشكل أكبر خطر في العالم الحقيقي وتحديد أولوياتها.
يُعد Tenable Security Center حلاً مرنًا لإدارة الثغرات الأمنية يوفر للمؤسسات خيارات نشر محلية أو هجينة تدعم متطلبات النشر الأكثر تعقيدًا لديها. يتوفر المزيد من المعلومات حول Tenable Security Center على الموقع الإلكتروني:
نبذة عن Tenable
Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف والتخلص من الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى تآكل قيمة الأعمال والسمعة والثقة. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد رؤية الأمان والرؤى والإجراءات بشكل جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حتى بيئات السحابة إلى البنية التحتية الحيوية، وفي كل مكان بينهما. ومن خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تعمل شركة Tenable على تقليل مخاطر الأعمال لحوالي 44000 عميل حول العالم. تعرف على المزيد على tenable.com.
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