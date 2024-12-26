سوريا.. مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية بكمين في طرطوس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية الجديدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن 14 عنصراً من الوزارة قُتلوا على يد "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف طرطوس، بعد حظر التجول فيها وفي عدد من المحافظات إثر خروج مظاهرات واندلاع أعمال شغب.



وأفاد الداخلية محمد عبد الرحمن، في بيان، بمقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لـ"كمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس"، مشيراً إلى أنهم كانوا يؤدون "مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي".



وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية قد قال للجزيرة إن قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية سقطوا جراء اشتباكات مع مسلحين بطرطوس غربي البلاد.



وقال مراسل الجزيرة في سوريا إن الأجهزة الأمنية كثّفت انتشارها في مناطق دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص وحلب.



وقالت مصادر أمنية سورية للجزيرة إن حظراً للتجول يشمل مدن اللاذقية وجبلة وطرطوس وحمص سيفرض حتى الثامنة صباحاً.



وأضافت المصادر أن الانتشار الأمني وحظر التجول هدفهما الحفاظ على مؤسسات الدولة وأملاك السوريين ، وقالت المصادر إنه ستتم ملاحقة كل من أطلق الرصاص على الأجهزة الأمنية وحاول إثارة الفوضى.







