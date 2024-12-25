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وزيرا خارجيتي مصر وتونس يبحثان الاوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان

12/25/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ونظيره التونسي محمد النفطي اليوم الاربعاء تطورات الاوضاع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان.
وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي ان المباحثات تناولت الاوضاع الدقيقة التي يمر بها الاقليم والمنطقة العربية مشيرا الى انها عكست تقارب وتطابق الرؤى بين البلدين حول ضرورة تعزيز العلاقات.
واضاف "ان المباحثات تناولت القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولي وكذا الأوضاع الكارثية في غزة والجهود التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر لسرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بالايقاف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وايقاف إطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع بخلاف الجهود التي تبذلها مصر بين حركتي (حماس) و(فتح) وباقي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى تفاهم وقدر من التوافق لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره التونسي الأوضاع في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا حيث تم تبادل الرؤى بشكل معمق حول هذا الملف الذي يهم مصر وتونس والعالم العربي باعتبار أن سوريا دولة عربية وأهمية أن تكون هناك عملية شاملة لا تقصى أحدا وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني.
وتابع أنه تم خلال اللقاء التأكيد على دعم سوريا وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لافتا إلى أنه تم التطرق بشكل مفصل إلى الأزمة الليبية وأهمية العمل على تسريع عقد الانتخابات والأوضاع في السودان وضرورة التوصل إلى وقف "فوري" لإطلاق النار والعمل على التعامل مع الأوضاع الإنسانية.
ومن جهته قال النفطي "إن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية الراهنة والمتسارعة والتحديات التي باتت تستدعي تكثيف التشاور وتوحيد الصفوف والمواقف من أجل مواجهة أفضل لهذه التحديات خدمة لمصالحنا المشتركة وقضايانا العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية وبما يعزز استقرار شعوبنا".
وأضاف أن المباحثات تناولت تطورات الوضع في سوريا وأهمية الحفاظ على وحدتها وحماية مقدراتها واحترام إرادة الشعب السوري الذي يحق له وحده اختيار مصيره بمنأى عن أي تدخل خارجي.
واوضح أن المباحثات تناولت كذلك الشأن الفلسطيني وضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من المساعدات دون قيد أو شرط.
وشدد النفطي على ضرورة فرض ايقاف لإطلاق النار في غزة مؤكدا "ان تواصل العجز الدولي عن وضع حد لمعاناة الفلسطينين أطلق يد الاحتلال الإسرائيلي".
ومن ناحية أخرى أكد النفطي أهمية التوصل إلى توافق ليبي ليبي يضمن استقرار ليبيا ووحدتها.
كما أكد التضامن مع شعب لبنان وأهمية الحفاظ على أمنه واستقراره لافتا إلى أن المباحثات تناولت كذلك الجهود المبذولة للوصول لتسوية سياسية في السودان واليمن ووضع حد لمعاناة الشعبين.
وتابع "كما تطرقت المباحثات لمختلف جوانب التعاون الثنائي" منوها بوضع خارطة طريق عملية لتنفيذ هذه التوجهات خلال العام المقبل بما بعكس تضامن مصر وتونس في مجمل القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.(النهاية)

ع ف ف / م م ج




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