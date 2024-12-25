وزير الإعلام يبحث آخر الاستعدادات لـ(الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025) ويثمن دعم القيادة السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع أعضاء اللجنة العليا لـ(الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025) آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاقة هذا الحدث الثقافي والإعلامي البارز واستعراض خطة البرامج والأنشطة المقررة.
وأعرب الوزير المطيري بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام اليوم الأربعاء عن خالص الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعايته السامية لافتتاح هذه الفعالية مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم بتعزيز دور الكويت كمنارة ثقافية وإعلامية في المنطقة والعالم العربي.
وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يشكل فرصة مميزة لإبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت وتسليط الضوء على إرثها الثقافي والإعلامي الغني.
وأكد أن هذا الحدث يمثل امتدادا للمسيرة الريادية لدولة الكويت في الثقافة والإبداع وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب في ظل الدعم المستمر من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ولفت الوزير المطيري إلى أن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يمثل تكليفا وتشريفا في آن واحد داعيا أعضاء (اللجنة العليا)إلى مواصلة العمل الجاد وتقديم أفضل ما لديهم لضمان نجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانة دولة الكويت ودورها الثقافي والإعلامي.
واستعرض أعضاء (اللجنة العليا) خلال الاجتماع الخطط التفصيلية للبرامج والأنشطة التي ستقام ضمن الفعاليات إذ تركزت المناقشات على تقديم برامج نوعية وتعزيز مشاركة المؤسسات الثقافية والإعلامية المحلية والإقليمية. (النهاية)
م د م / م ص ع
MENAFN25122024000071011013ID1109030520
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