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وزير الإعلام يبحث آخر الاستعدادات لـ(الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025) ويثمن دعم القيادة السياسية

12/25/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع أعضاء اللجنة العليا لـ(الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025) آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاقة هذا الحدث الثقافي والإعلامي البارز واستعراض خطة البرامج والأنشطة المقررة.
وأعرب الوزير المطيري بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام اليوم الأربعاء عن خالص الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعايته السامية لافتتاح هذه الفعالية مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم بتعزيز دور الكويت كمنارة ثقافية وإعلامية في المنطقة والعالم العربي.
وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يشكل فرصة مميزة لإبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت وتسليط الضوء على إرثها الثقافي والإعلامي الغني.
وأكد أن هذا الحدث يمثل امتدادا للمسيرة الريادية لدولة الكويت في الثقافة والإبداع وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب في ظل الدعم المستمر من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ولفت الوزير المطيري إلى أن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يمثل تكليفا وتشريفا في آن واحد داعيا أعضاء (اللجنة العليا)إلى مواصلة العمل الجاد وتقديم أفضل ما لديهم لضمان نجاح هذه المناسبة بما يليق بمكانة دولة الكويت ودورها الثقافي والإعلامي.
واستعرض أعضاء (اللجنة العليا) خلال الاجتماع الخطط التفصيلية للبرامج والأنشطة التي ستقام ضمن الفعاليات إذ تركزت المناقشات على تقديم برامج نوعية وتعزيز مشاركة المؤسسات الثقافية والإعلامية المحلية والإقليمية. (النهاية)

م د م / م ص ع



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