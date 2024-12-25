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مدرب منتخب البحرين فخور بفريقه وبحجز أول بطاقة تأهل إلى نصف نهائي (خليجي زين 26) لكرة القدم

12/25/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أعرب الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب منتخب البحرين لكرة القدم اليوم الأربعاء عن "الفخر" بفريقه وبـ"الروح التي ظهر بها" الأمر الذي مكنه من حجز أول بطاقة تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) المستمرة في الكويت حتى 3 يناير المقبل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البحرين والعراق التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية وانتهت بنتيجة (2 - 0)
وقال إنه سيبدأ غدا إعداد لاعبي منتخب البحرين لمواجهة السبت المرتقبة مع منتخب اليمن الذي ظهر بشكل لافت في البطولة.
وثمن تالاييتش دور الجماهير البحرينية التي حضرت إلى دولة الكويت لمساندة اللاعبين مهديا الفوز إلى مملكة البحرين قيادة وشعبا.
من جهته عزا الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق الهزيمة إلى "الإرهاق الشديد وبعض الغيابات المهمة" في صفوف المنتخب.
وقال كاساس في المؤتمر إنه "غير راض عن الأداء رغم استحواذنا على أغلب مجريات اللقاء" مقدما التهنئة للمنتخب البحريني على التأهل.
وأوضح أنه سيعمل على تلافي الأخطاء التي حدثت اليوم والتحضير الجيد لمواجهة المنتخب السعودي "أحد أقوى منتخبات القارة الآسيوية" لاسيما أن "المباراة لن تكون سهلة".
وحجز منتخب البحرين لكرة القدم في وقت سابق اليوم أول مقاعد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة عن المجموعة الثانية.
ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط وضعته في صدارة المجموعة يليه منتخب السعودية صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ثم العراق في المركز الثالث برصيد مماثل وأخيرا منتخب اليوم من دون نقاط.
ويختتم دور المجموعات للمجموعة الثانية السبت المقبل بمباراتين في نفس التوقيت إذ يلعب العراق مع السعودية في لقاء مرتقب على استاد جابر الأحمد الدولي لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة في حين يلاقي منتخب البحرين نظيره اليمني على استاد جابر المبارك الصباح. (النهاية)

ف ر / م ص ع



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