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الصين واليابان تتفقان على عصر جديد من العلاقات البناءة

12/25/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 25 - 12 (كونا) -- اتفقت الصين واليابان اليوم الأربعاء على تعزيز علاقاتهما الثنائية لتكون "بناءة ومستقرة" بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الياباني تاكيشي إيواإيا ضمن أعمال الاجتماع الثاني ل(آلية التشاور رفيع المستوى حول التبادل الشعبي الصيني -الياباني) الذي عقد في العاصمة بكين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزير الصيني وانغ قوله إن بلاده تأمل في العمل مع اليابان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة والالتزام بالتوافق القائم على أن تكون الدولتان شريكتين دون تشكيل تهديد لبعضهما بما يضمن تنمية "صحية ومستقرة" للعلاقات بين البلدين.
وأكد وانغ أهمية أن تنظر اليابان إلى تنمية الصين بنظرة موضوعية وايجابية والالتزام بالوفاء بوعودها في القضايا الحساسة مثل تايوان وإدارة الخلافات بين البلدين بشكل يمنع تأثيرها السلبي على العلاقات الثنائية.
وحول قضية تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما في البحر جدد وانغ معارضة بلاده لذلك داعيا اليابان إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وإقامة الية مراقبة دولية طويلة الأجل تشمل السماح للصين بأخذ عينات مستقلة للاختبار.
ومن جانبه أعرب الوزير الياباني إيواإيا عن استعداد بلاده لتعزيز الثقة المتبادلة والتنسيق والتعاون مع الصين والعمل على زيادة "الأجندات الإيجابية" بين البلدين وتخفيف التوترات في القضايا العالقة بما يتماشى مع التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين خلال اجتماعهم في (ليما) الشهر الماضي.
وأشار إيواإيا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون العملي بين الدولتين مشددا أن تحسن العلاقات الثنائية يمثل "فرصة استراتيجية" لآسيا والعالم ويسهم في تعزيز السلام والازدهار الإقليميين.
وأعرب إيواإيا عن شكر بلاده للصين على قرارها إعفاء المواطنين اليابانيين من التأشيرة مبديا رغبة بلاده في تسهيل تبادل الأفراد بين الجانبين من خلال تخفيف سياسات التأشيرات.
وفيما يتعلق بالقضايا التاريخية أكد إيواإيا تمسك طوكيو بموقفها الوارد في (بيان موراياما) لعام 1985 الذي قدم فيه رئيس الوزراء الياباني الأسبق توميتشي مورايامااعتذارا عن الجرائم التي ارتكبتها اليابان ضد شعوب آسيا أثناء الحرب العالمية الثانية. (النهاية)

س ل ق / ح م ف



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