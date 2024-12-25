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(اتحاد القدم) الكويتي يكرم لاعبي المنتخب الأول بعد الفوز على الإمارات في (خليجي زين 26)

12/25/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- كرم الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني الأول بعد الفوز على الإمارات ضمن مواجهات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) المستمرة في الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وقال (اتحاد القدم) عبر حسابه في منصة (إكس) مساء اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته منح كل لاعب مكافأة مالية قدرها أربعة آلاف دولار أمريكي نظير الفوز المسجل أمس الثلاثاء بنتيجة (2 - 1) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وأفاد بأن رئيس مجلس إدارته الشيخ أحمد اليوسف قدم أيضا مكافأة مالية قدرها ألف دولار أمريكي لكل لاعب إضافة إلى تكريم مهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) لكل لاعب بمكافأة قدرها 500 دينار كويتي (نحو 1600 دولار أمريكي).
وفي وقت سابق اليوم هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري لاعبي المنتخب بفوزهم المستحق معلنا في تصريح صحفي عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 2000 دينار كويتي (نحو 6490 دولارا أمريكيا) لكل لاعب تقديرا لما قدموه من أداء مشرف في هذا الاستحقاق الرياضي الذي يحظى برعاية سامية مشيدا بالأداء المميز الذي قدموه والذي يعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتحلون بها.
وتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الأولى صحبة المنتخب العماني برصيد أربع نقاط لكل منهما فيما بقي منتخب الإمارات ونظيره القطري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيلتقي منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره القطري بعد غد الجمعة على استاد جابر الأحمد الدولي فيما سيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في اليوم نفسه على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات. (النهاية)

س ع د / م ص ع


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