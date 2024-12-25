(اتحاد القدم) الكويتي يكرم لاعبي المنتخب الأول بعد الفوز على الإمارات في (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- كرم الاتحاد الكويتي لكرة القدم
لاعبي المنتخب الوطني الأول بعد الفوز على الإمارات ضمن مواجهات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) المستمرة في الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وقال (اتحاد القدم) عبر حسابه في منصة (إكس) مساء اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته منح كل لاعب
مكافأة مالية قدرها أربعة آلاف دولار أمريكي نظير الفوز المسجل أمس الثلاثاء بنتيجة (2 - 1) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
وأفاد بأن رئيس مجلس إدارته الشيخ أحمد اليوسف قدم أيضا مكافأة مالية قدرها ألف دولار أمريكي لكل لاعب إضافة إلى تكريم مهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) لكل لاعب بمكافأة قدرها 500 دينار كويتي (نحو 1600 دولار أمريكي).
وفي وقت سابق اليوم هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري لاعبي المنتخب بفوزهم المستحق معلنا في تصريح صحفي عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 2000 دينار كويتي (نحو 6490 دولارا أمريكيا) لكل لاعب تقديرا لما قدموه من أداء مشرف في هذا الاستحقاق الرياضي الذي يحظى برعاية سامية مشيدا بالأداء المميز الذي قدموه والذي يعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتحلون بها.
وتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الأولى صحبة المنتخب العماني برصيد أربع نقاط لكل منهما فيما بقي منتخب الإمارات ونظيره القطري برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيلتقي منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره القطري بعد غد الجمعة على استاد جابر الأحمد الدولي فيما سيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني في اليوم نفسه على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات. (النهاية)
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