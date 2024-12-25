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اسطنبول تستضيف اجتماع تعاون اقتصادي بين تركيا وفلسطين

12/25/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 25 - 12 (كونا)-- استضافت اسطنبول اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي التركي الفلسطيني برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور ومشاركة رجال أعمال من البلدين.
وفي ختام الاجتماع وقع البلدان على مذكرة تفاهم خاصة بمجلس التعاون الاقتصادي التركي الفلسطينيي.
وقال الوزير بولاط في كلمة له إن اجتماع الدورة الثانية للمجلس تناول العلاقات التجارية بكافة أبعادها.
وأعرب عن أمله في أن تعود مذكرة التفاهم بالفائدة على البلدين.
وأشار بولاط إلى أن جدول أعمال اجتماعاته مع الوزير العمور والوفود المرافقة له كان واسعا للغاية وقد امتد من التجارة الثنائية إلى الاستثمار والصناعة والتعليم والثقافة والصحة والزراعة والسياحة.
وأضاف "نحن على ثقة تامة بأن نتائج هذه اللقاءات ستسهم بشكل إيجابي في زيادة علاقاتنا التجارية وتطوير تعاوننا الاقتصادي وزيادة التعاون الاستثماري والإنتاجي وتحقيق التنمية في فلسطين".
بدوره قال العامور "يجب أن نتخلص من الاحتلال (الإسرائيلي) في أسرع وقت ممكن ونطلب الدعم من أصدقائنا وأشقائنا".
وأوضح أن تركيا فرضت حظرا تجاريا على الاحتلال الإسرائيلي متخلية عن حجم تجارة بقيمة 10 مليارات دولار.
وتابع العامور "هذا مؤشر على وقوفهم (تركيا) إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين وأقدم لهم الشكر الجزيل".
وأشار إلى أن حجم التجارة بين فلسطين وتركيا سيشهد ارتفاعا كبيرا في المستقبل القريب.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات. (النهاية)

ط ا / م م ج



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