موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - وزير
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد أن دولة الكويت تواصل جهودها الإنسانية لدعم المحتاجين في الدول العربية والاسلامية.
بيروت - طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة ب40 طنا من المساعدات الغذائية تصل إلى لبنان في اطار الجسر الجوي الاغاثي الكويتي لمساعدة لبنان في ظل الظروف التي مر بها الشعب اللبناني من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عليه.
الكويت - شركة نفط الكويت تعلن تحقيقها إنجازا جديدا عن طريق مديرية شمال وغرب الكويت تمثل بوصول إنتاج الشركة من النفط الثقيل إلى 90 ألف برميل يوميا.
غزة - حركة (حماس) الفلسطينية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطا جديدة أجلت التوصل إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في غزة في غمرة المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة قطرية - مصرية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
إسلام اباد - المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة (طالبان) ذبيح الله مجاهد يقول إن باكستان شنت غارات على منطقة الحدود أدت لمقتل ما لا يقل عن 46 شخصا.
بكين - الصين واليابان تتفقان على تعزيز علاقاتهما الثنائية لتكون "بناءة ومستقرة" بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد. (النهاية) م م ج
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