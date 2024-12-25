موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد أن دولة الكويت تواصل جهودها الإنسانية لدعم المحتاجين في الدول العربية والاسلامية.

بيروت - طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة ب40 طنا من المساعدات الغذائية تصل إلى لبنان في اطار الجسر الجوي الاغاثي الكويتي لمساعدة لبنان في ظل الظروف التي مر بها الشعب اللبناني من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

الكويت - شركة الكويت تعلن تحقيقها إنجازا جديدا عن طريق مديرية شمال وغرب الكويت تمثل بوصول إنتاج الشركة من النفط الثقيل إلى 90 ألف برميل يوميا.

غزة - حركة (حماس) الفلسطينية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطا جديدة أجلت التوصل إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في غزة في غمرة المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة قطرية - مصرية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

إسلام اباد - المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة (طالبان) ذبيح الله مجاهد يقول إن باكستان شنت غارات على منطقة الحدود أدت لمقتل ما لا يقل عن 46 شخصا.

بكين - الصين واليابان تتفقان على تعزيز علاقاتهما الثنائية لتكون "بناءة ومستقرة" بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد. (النهاية) م م ج