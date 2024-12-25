طيران الخليج تكرم شركاءها من وكلاء السفر والشركات في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كرمت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬15‭ ‬وكيل‭ ‬سفر‭ ‬بأفضل‭ ‬مبيعات‭ ‬للعام‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تقدير‭ ‬7‭ ‬وكلاء‭ ‬سفر‭ ‬بأفضل‭ ‬مبيعات‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الممتازة،‭ ‬و5‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬لدورهم‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبيعات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬شراكاتها‭ ‬وتقدير‭ ‬مساهمات‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬المستمر‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطورها‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائها‭. ‬وتأكيداً‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬خطى‭ ‬نجاحها‭ ‬ومسيرة‭ ‬تطورها‭. ‬واشتمل‭ ‬الحفل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬تقديرية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬وتحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الإيرادات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورهم‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبيعات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬ويُجسد‭ ‬حفل‭ ‬التقدير‭ ‬أهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬سلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشتركة‭ ‬لوضع‭ ‬أسسٍ‭ ‬قوية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والنمو‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الناقلة‭ ‬وشركائها‭ ‬من‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬والشركات،‭ ‬ما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬للمسافرين،