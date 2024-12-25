طيران الخليج تكرم شركاءها من وكلاء السفر والشركات في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كرمت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 15 وكيل سفر بأفضل مبيعات للعام فيما تم تقدير 7 وكلاء سفر بأفضل مبيعات من الدرجة الممتازة، و5 من الشركاء التجاريين لدورهم المتميز في تعزيز مبيعات طيران الخليج عن هذه الفئة، في مبادرة تجسد التزام الشركة بتعزيز شراكاتها وتقدير مساهمات شركائها في نجاحها المستمر ومواصلة تطورها لتقديم تجربة سفر استثنائية لعملائها. وتأكيداً لدورهم في مواصلة خطى نجاحها ومسيرة تطورها. واشتمل الحفل على تقديم جوائز تقديرية بناءً على الأداء المتميز وتحقيق معدلات عالية من الإيرادات، بالإضافة إلى دورهم المتميز في تعزيز مبيعات طيران الخليج على مدار العام. ويُجسد حفل التقدير أهمية العلاقات الاستراتيجية في تحقيق نجاحات طيران الخليج، حيث سلّط الضوء على الإنجازات المشتركة لوضع أسسٍ قوية لمزيد من التعاون والنمو المشترك بين الناقلة وشركائها من وكلاء السفر والشركات، ما ينسجم مع توجه طيران الخليج لتقديم خدمات عالمية المستوى للمسافرين،
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