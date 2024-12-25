ما بين شكوك ذاتية وتغييرات مرتقبة.. جوارديولا يدخل التحدي الأهم في مسيرته

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن أبو حجلة

عمان - لم يمر بيب جوارديولا بلحظة مشابهة لهذه طوال مسيرته التدريبية المميزة. فمانشستر سيتي خسر في تسع مبارياتٍ من آخر 12 مواجهة خاضها، وهو عدد من الهزائم يعادل ما تكبده الفريق من خسائر عبر 106 سابقة.

حتى نهاية شهر تشرين الاول (أكتوبر)، كان سيتي ما يزال بلا هزيمة في صدارة الإنجليزي الممتاز، وكان المرشح الأبرز للفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي. ولكنه الآن، يحتل المركز السابع، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي له مؤجلة. وهبوط الفريق بهذه الصورة الحادة أثار دهشة المتابعين، وجعل الجميع يتساءلون عما حدث حقا، وما إذا كان جوارديولا يستطيع تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

أجرى العديد من المتابعين والمقربين من جوارديولا تحليلات عديدة للوقوف على مستقبل الفريق، على المديين القصير والطويل، في ظل الأزمة الحالية التي تحيط بمانشستر سيتي، وتبين هذه التحليلات مدى تفكيره العميق فيما يجري وسعيه الدائم إلى إيجاد حلول جذرية.

وما يزيد الأمر وضوحا، أن جوارديولا نفسه تحدث مرارا عن أنه لا ينام جيدا في هذه الفترة، واعترف أيضا في أحاديثه مع وسائل الإعلام، أنه في بعض اللحظات لا يكون على طبيعته المعتادة. فقد كان يتحدث إلى الكثير من الأشخاص ويستشيرهم فيما يحدث داخل أروقة "سيتي"، محاولا تفكيك الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتراجع أداء الفريق. بعض الأسباب يدركها جيدا، بينما هناك عوامل أخرى لم يتمكن من تفسيرها بوضوح بعد.

على عكس ما يعتقده البعض، فإن جوارديولا يحمل في داخله قدرا كبيرا من الشك تجاه نفسه منذ فترة طويلة. فهو غالبا ما يقول في نفسه: "ربما لن أستطيع إخراج الفريق من هذه الدوامة"، وبحاجة دائمة إلى دعم المحيطين به ليبعد عنه هذه الهواجس". لحسن حظه أنه يتمتع بفريق مقرب منه يوفر له الحماية والدعم، ويدركون كما يدرك هو تماما أن هناك من يود رؤية مانشستر سيتي يسقط ويفشل.

وكانت الفترة الأخيرة مضطربة بما يكفي بالنسبة لجوارديولا؛ فقد شاهدنا جميعا تلك العلامات أو الخدوش التي ظهرت على رأسه بعد مباراة فينورد في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل (3-3). إذ عرف عنه أنه غالبا ما يحك رأسه بحركة عصبية حين يكون متوترا. وفي تلك الليلة بالذات، بدت أظافره أكثر حدة من المعتاد، فخدش رأسه في غرفة تبديل الملابس بينما كان يشرح للاعبيه بشكل حماسي، ثم انتقل إلى المؤتمر الصحفي وعلى رأسه هذه العلامات الواضحة. لاحقا أرسل له صديقه المقرب ومساعده مانيل إيستيارت، صورا يسأله فيها عما أصاب رأسه. ولكن عندما عاد جوارديولا إلى غرفة الجهاز الفني، لم يعد هناك سوى آثارا طفيفة.

الأمر ذاته حدث قبل يوم واحد في التدريبات، حين كان جوارديولا يناقش بعض الأمور التكتيكية مع الظهير الأيمن كايل ووكر، فتسبب الظفر الحاد نفسه في جرح طفيف بأنفه. ويظهر من هذه التفاصيل إلى أي مدى يعيش المدرب الكاتالوني التوتر الممزوج بالحماس والانفعال في أدق اللحظات.

كما برز ذلك بوضوح في المؤتمر الصحفي اللافت الذي تلا "ديربي" مانشستر، عندما قال: "لا أعرف ماذا ينبغي علي فعله". بالنسبة لمن يعرف أسلوب جوارديولا، فإن هذه الجملة قد تكون تحمل بعض الحقيقة وبعض المبالغة في الوقت نفسه. فلم يكن قصده حقا أنه يعترف بعجز مطلق، بل كان يعني أنه – في ظل التشكيلة الحالية والظروف المعقدة التي يواجهها – قد لا يتمكن من إيجاد حلول ناجعة لكل تلك المشكلات.

ثمة تفسيرات منطقية لأسباب الأزمة الراهنة في مانشستر سيتي. أولها وأكثرها وضوحا ويتكرر ذكره كثيرا: غياب لاعب الوسط المدافع رودري بسبب الإصابة الطويلة. يشبه البعض حالة الفريق بلعبة "جينجا" (Jenga)، إذ عند سحب القطعة الخطأ من البرج ينهار البناء كله. وهكذا بدا حال سيتي حين غاب رودري، فلا يوجد بديل مماثل له في المكانة، فهو يعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في العالم حاليا.

كما أن غياب رودري أطاح بخطط جوارديولا الاحتياطية؛ فهناك حلول بديلة مثل الاعتماد على جون ستونز أو مانويل أكانجي أو حتى ناثان آكي في هذا المركز إذا اقتضت الضرورة، لكن الإصابات طالت بعضهم وعرقلت سير الأفكار التكتيكية التي عمل عليها المدرب. وزادت "الطين بلة" قائمة إصابات طويلة على نحو غير معتاد، وجدول مباريات مزدحم جعل الفريق يواجه ظروفا قاسية.

إضافة إلى ذلك، ارتكب عدد من لاعبي مانشستر سيتي الدوليين أخطاء غير معهودة، وأثارت علامات استفهام كبيرة. فمن يتوقع أن يقوم ماثيوس نونيز بمخالفة تؤدي لركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد؟ وجاك جريليش الذي تم الدفع به للحفاظ على الكرة في اللحظات الأخيرة من إحدى المباريات جون أن ينجح في ذلك، بل إن ووكر ومدافعين آخرين ارتكبوا هفوات قاتلة. هؤلاء من أفضل اللاعبين في العالم، فلماذا تصدر عنهم تلك التصرفات؟

الأمر مرتبط بلا شك بعامل الثقة بالنفس لدى اللاعبين. فحين تتلاشى الثقة ويهبط الأداء الذهني، يصبح اتخاذ القرارات السليمة أمرا صعبا، بل يطغى نوع من الارتباك على الفريق عوضا عن الهدوء المعروف عنهم. إلى جانب ذلك، يعاني بعض اللاعبين من تراجع المستوى، ولكن بسبب نقص البدائل والغيابات، يضطر جوارديولا لإشراكهم بصورة متواصلة.

من الأمثلة البارزة في هذا السياق، كايل ووكر الذي لم يعد يستطيع الاعتماد كليا على سرعته الفائقة للتغطية على الهفوات كما كان يفعل سابقا. أما كيفن دي بروين، فهو يسعى للعودة إلى سابق تألقه، ولكن الشكوك تحوم حول إمكانية وصوله للمستوى الأسطوري الذي عرف عنه يوما ما. كما أن برناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان لا يحصلان على القدر الكافي من الراحة، وجاك جريليش بعيد عن أفضل حالاته.

يذكر أيضا أن بعض هؤلاء النجوم كان يفترض أن يشاركوا في مباراة واحدة أسبوعيا لإدارتهم بدنيا على نحو مثالي، إلا أن الإصابات والظروف الراهنة دفعتهم للعب 12 مباراة في ظرف 40 يوما فقط، الأمر الذي ينجم عنه إجهاد إضافي ولا يترك مجالا لالتقاط الأنفاس. وما يترتب على ذلك هو قلة تزويد إيرلينج هالاند بالكرات اللازمة للتسجيل، ما يفسر ندرة أهدافه مؤخرا. ومع هذا، يظل هالاند هداف سيتي برصيد 13 هدفا، فيما يأتي المدافع جوسكو جفارديول ثانيا في ترتيب الهدافين بأربعة أهداف فقط، وهذا فارق كبير يشير إلى مدى اعتماد الفريق على هالاند، ويكشف العقم التهديفي الذي يعانيه بقية اللاعبين.

داخل أروقة النادي، يرى المسؤولون، أن الفريق استحق الخسارة في ثلاث مباريات فقط (ضد ليفربول، بورنموث، وأستون فيلا)، فيما كانت بقية الهزائم نتيجة ظروف صغيرة متراكمة وأخطاء فردية قاتلة لا يرتكبها لاعبو سيتي عادةً. ومع هذا، هناك إجماع على أن الوقت حان لقلب الصفحة وتغيير الديناميكية السلبية.

من اللافت أن جوارديولا لم يقم بانتقاد لاعبيه علنا هذه المرة كما كان يفعل سابقا؛ بل كان يحميهم ويدافع عنهم قدر المستطاع، ربما لأنهم المجموعة نفسها التي حصدت كل شيء معه تقريبا. وبدل أن يزيد من الضغط عليهم، حاول في بعض الأحيان تقليص الجرعات التدريبية ومنحهم إجازات قصيرة لالتقاط الأنفاس وإعادة شحن طاقتهم الذهنية، كمنحهم يومي راحة متتاليين الأسبوع الحالي.

قد يقول البعض إن الوقت المناسب لتغيير الفريق، لكن من كان يستطيع التنبؤ بانهيار بهذا الشكل، بينما سيتي كان متصدرا للدوري بلا هزيمة حتى الجولة التاسعة؟

تساءل كثيرون.. إلى أي مدى سيستمر هذا الوضع قبل أن تتخذ إدارة مانشستر سيتي قرارا حاسما بشأن جوارديولا؟ لكن الحقيقة هي أن النادي لا يدرس أي إقالة أو قرار بهذا الخصوص. فلو كان الأمر في أندية أخرى مثل ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس، لربما تعرض المدرب لضغط كبير يفضي للإقالة، خصوصا أن الإعلام هناك يصعد الأمور على نحو هائل. أما في مانشستر سيتي، فقد حقق جوارديولا كل شيء ممكن.. البطولات المحلية والأوروبية، ما يضع تساؤلات محرجة أمام كل من يزعم أنه "يفشل" حاليا.

صحيح أن الفريق يعيش أزمة حقيقية، لكن الأهداف باتت مختلفة في ذهن الإدارة واللاعبين؛ فهناك اعتراف ضمني بأن الأولوية الآن هي إنقاذ الموسم من خلال إنهائه في مركز يؤهل لدوري أبطال أوروبا – أي ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز. لكن طموحهم الأكبر هو استعادة جوهر أدائهم المعهود من خلال معالجة مشكلات التنظيم الدفاعي وإعادة إحياء الحدة والضغط العاليين اللذين اشتهر بهما جوارديولا.

بالنسبة للمستقبل الطويل، يمتد عقد جوارديولا الحالي لسنتين إضافيتين، ويعتقد على نطاق واسع أنها قد تكون الفترة الأخيرة له كمدربٍ لأندية في مسيرته. ويخطط خلال هاتين السنتين لتجهيز "نسخة جديدة" من مانشستر سيتي. فحين كان في موسمه الرابع والأخير مع برشلونة، تواصل جوارديولا مع السير أليكس فيرجسون ورفاييل بينيتيز، مستشيرا إياهما عما ينبغي فعله حين لا يعود اللاعبون يستجيبون للتعليمات بالطريقة ذاتها. فأجاباه بأنه ينبغي تغيير اللاعبين، لا مغادرة المدرب.

ولكن قرر جوارديولا آنذاك، الرحيل لأنه شعر بارتباط عاطفي قوي بلاعبي برشلونة، ورأى أن دورته في النادي قد وصلت إلى نهايتها. أما الآن، فهو لا يشعر بالرابطة العاطفية نفسها تجاه لاعبي سيتي، ولذا يؤكد المقربون منه أنه في هذه المرحلة سيكون اللاعبون هم من سيغادرون. بعبارة أخرى، إذا انتهى عهد بعض الأسماء الرئيسية في التشكيلة، فسيرحل هؤلاء وتحل دماء جديدة بدلا منهم.

تفيد التوقعات بأن مانشستر سيتي سيعمل على تغيير خمسة أو ستة لاعبين أساسيين على الأقل. وجوارديولا نفسه يدرك أن مرحلة قد انتهت بالفعل، وأن البداية الجديدة تلوح في الأفق. هذه التغييرات لن تحدث كلها دفعة واحدة في كانون الثاني (يناير)، لكن النادي لن يتوانى عن التحرك في فترة الانتقالات الشتوية في حال سنحت فرصة مثالية للحصول على لاعب مميز، ولا سيما في مركز الارتكاز الدفاعي، الذي بات أولوية ملحة.

في الصيف المقبل، قد ينقض سيتي على الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد، إذ يعلم النادي أن مبلغ 60 مليون يورو (نحو 50 مليون جنيه إسترليني) قد يكون كافيا لإتمام الصفقة. علما أن اللاعب رفض عرضا من ليفربول الصيف الماضي رغم التوصل إلى اتفاق مسبق، لكنه الآن يطمح إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي. وحتى إن لم تتم صفقة زوبيميندي تحديدا، فهذا هو المستوى الذي يطمح إليه مانشستر سيتي، ويبحث عنه في سوق الانتقالات المقبلة.

خلاصة القول، إن مانشستر سيتي يستعد لميلاد فريق جديد تحت إدارة جوارديولا، وبدعم من المدير الرياضي القادم هوجو فيانا وبقية المسؤولين في إدارة كرة القدم بالنادي. هذا التغيير لن يبنى بين ليلة وضحاها، لكنه مسار حتمي يرسم ملامح مستقبل السيتي، في محاولة لاستعادة الهيمنة والتربع مجددا على عرش المسابقات المحلية والقارية.

حاليا، تبقى الأنظار شاخصة نحو ما سيقدمه جوارديولا ولاعبوه في المباريات المقبلة، وكيف سيتجاوزون هذه المرحلة العصيبة. فهل سيتمكن جوارديولا من إعادة ترتيب الأوراق واستنهاض الهمم لانتشال الفريق من كبوته؟ وهل ستفلح سياسات التغيير الجذري في الصمود أمام كم الضغوطات التي تحيط بالنادي والمدرب على حد سواء؟ وحدها المباريات المقبلة والأداء على أرض الملعب سيكشفان مصير هذه المرحلة المفصلية في تاريخ مانشستر سيتي الحديث.

ما هو مؤكد أن جوارديولا عاقد العزم على عدم تكرار ما حصل له في برشلونة حين غادر لاقتناعه بأن دورة الفريق انتهت. فهذه المرة، يمتلك أدوات إدارية وطبية ومالية متماسكة في مانشستر سيتي تضمن له حرية تغيير ما يلزم تغييره، والإبقاء على العناصر التي يراها ضرورية لبناء فريق قادر على المنافسة لسنوات مقبلة. إذا نجحت هذه السياسة، فقد نشهد مرحلة ذهبية جديدة لسيتي مع جوارديولا، وإن لم تنجح، فربما ستكون آخر محطاته كمدرب في عالم الأندية قبل أن يتوجه إلى تحديات أخرى مستقبلا.

باختصار، لا أحد يشك في القيمة التدريبية لبيب جوارديولا، فالتاريـخ والبطولات والإنجازات تشهد له. لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء اللحظي والحاضر المتجدد، وهنا يكمن التحدي الذي يواجهه جوارديولا حاليا؛ إذ يتعين عليه تجاوز هذه الأزمة وجعل الفريق ينافس بقوة رغم العثرات والغيابات والإصابات. وإن أفلح في ذلك، فسيضيف فصلا جديدا إلى إرثه في مانشستر سيتي وفي عالم التدريب عموما. أما إن فشل، فستكون نهاية مرحلة جدلية، وستشهد غرفة ملابس سيتي ثورة واسعة في الأسماء والوجوه، تمهيدا لمرحلة مقبلة تواكب طموحات النادي.

في كل الأحوال، تبقى تجربة جوارديولا الحالية في مانشستر سيتي درسا واضحا حول صعوبة الحفاظ على القمة. فلا يكفي أن تصل إلى الصدارة؛ بل التحدي الأكبر هو البقاء هناك وسط ظروف صعبة ومنافسة شرسة من أندية عريقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووسط جدول مباريات مزدحم بأحداث محلية وأوروبية. لقد حقق هذا الفريق كل البطولات الممكنة تقريبا تحت قيادة جوارديولا، ولكن كرة القدم علمتنا مرارا أنه دائما ما تكون هناك لحظات ضعف وتحديات جديدة تختبر عزيمة أعظم المدربين واللاعبين.









هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند -(من المصدر)

هكذا نرى كيف يتعاطى جوارديولا مع الضغوط الخارجية والذاتية، وكيف يواصل سعيه الدائم نحو الكمال الكروي، رغم إدراكه صعوبة بل استحالة الوصول إلى ما يعتبره "المثالية". وفي الوقت نفسه، يدرك أيضا أن لديه أدوات تمكنه من إعادة صياغة فريق جديد، يرث أمجاد الماضي القريب ويبني عليها مستقبلا أكثر إشراقا. وما بين الرغبة في المحافظة على المكتسبات والتوق إلى تجديد الدماء، تتحدد ملامح حكاية جوارديولا ومانشستر سيتي في الفترة المقبلة.